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    Утопленника с обручальным кольцом вытащили из Черной речки

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    Сотрудники правоохранительных органов Приморского района устанавливают личность погибшего мужчины, тело которого извлекли из воды Черной речки.

    Утопленника заметили прохожие в воде в районе дома 23 по Красногвардейскому переулку накануне около половины четвертого дня, стало известно «Фонтанке» 2 августа. Силами сотрудников экстренных служб тело транспортировали на берег. Документов при нем не нашли.

    Погибший — мужчина на вид лет 35, в джинсах, синей футболке и толстовке. На безымянном пальце левой руки у него обручальное кольцо.

    Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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