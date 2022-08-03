Утопленника с обручальным кольцом вытащили из Черной речки

Сотрудники правоохранительных органов Приморского района устанавливают личность погибшего мужчины, тело которого извлекли из воды Черной речки.



Утопленника заметили прохожие в воде в районе дома 23 по Красногвардейскому переулку накануне около половины четвертого дня, стало известно «Фонтанке» 2 августа. Силами сотрудников экстренных служб тело транспортировали на берег. Документов при нем не нашли.



Погибший — мужчина на вид лет 35, в джинсах, синей футболке и толстовке. На безымянном пальце левой руки у него обручальное кольцо.

