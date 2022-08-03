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    Ветеринара из Петербурга задержали в Дятлово после заявления о странном мужчине, заманивающем детей в квартиру сладостями

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    Добренький к детям взрослый не понравился жителям Дятлово, и они вызвали полицию.

    Звонок от жителей поселка в Выборгском районе области в единую службу 112 поступил накануне около половины восьмого, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 августа. Они, по предварительной информации, сообщали, что какой-то приезжий на улице Героев Танкистов знакомится в местными детьми, покупает им сладости и приглашает к себе в квартиру.

    Наряд полиции задержал у дома 7 мужчину без документов, который представился как 49-летний житель Петербурга. В соцсетях о себе он пишет, что является выпускником петербургского университета ветеринарной медицины.

    Один из жителей поселка Дятлово написал на него заявление о том, что он якобы совершил действия сексуального характера в отношении его 11-летнего пасынка.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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