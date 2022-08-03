В России появился музыкальный сервис для независимых артистов

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Социальная сеть ЯRUS запустила раздел Музыка ЯRUS. Сервис поддерживает аутентичных, нишевых и региональных исполнителей. В приложении авторы смогут загружать треки, рассказывать о себе на личной странице и получать отклик аудитории. Это будет уникальное музыкальное сообщество, уверены в ЯRUS. Музыка ЯRUS сейчас работает в тестовом режиме, но появление сервиса уже увеличило активность пользователей в приложении и повысило число установок. Соцсеть вышла на новый уровень: количество зарегистрированных пользователей достигло 6 млн.

«Для нас шесть миллионов пользователей — это существенное достижение. Только за последние полгода число скачавших наше приложение увеличилось кратно. И мы решили отметить это событие перфомансом. Так родилась идея с баннером и салютом. Мы хотели показать, что наш проект — молодой, яркий и динамичный. Он адаптируется под любого пользователя и учитывает интересы своей аудитории»», — подчеркнул Иван Добровольский, директор по продукту ЯRUS.

Фото: Емельянов Михаил Игоревич Фото: Емельянов Михаил Игоревич Поделиться Поделиться





Создатели ЯRUS обозначили успешно пройденный этап красочным салютом в фирменных цветах. В небо взлетело 250 залпов, озаривших петербургский парк 300-летия. В это время на улицах города устроили танцевальный флешмоб с водяными пистолетами, а на фоне фейерверка эффектно развевался баннер с логотипом ЯRUS.



Напомним, что ЯRUS — это новая российская соцсеть, где пользователи могут управлять потоками информации, делиться творческими успехами, слушать актуальные треки, общаться и получать вознаграждения за контент.* Приложение ЯRUS доступно в App Store, Google Play, Nash Store, RuStore. Сейчас сервис работает в тестовом режиме, но его появление уже увеличило активность пользователей в приложении и повысило число установок

*Подробнее с бонусной программой «Монетка» можно познакомиться в пользовательском соглашении

Материал подготовлен специально для социальной сети ЯRUS

