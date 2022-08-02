Вопросы про новую реновацию и ответы Смольного

Фото: Катерина Павленко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Нашумевший закон о новой реновации — то есть программе комплексного развития жилых территорий (КРТ) — вызывает у горожан все больше вопросов. Как дома попадают и исключаются из КРТ, как проводить общее собрание собственников, чем отличаются условия попадания дома в программу для собственников и для нанимателей жилья. «Фонтанка» расспросила жилищный комитет.



Городской закон о КРТ жилых кварталов № 444–59 был принят 29 июня 2022 года. Этот закон был принят на основе федерального № 494-ФЗ от 30 декабря 2020 года.



Как принимается решение о включении конкретного дома в КРТ?

Решение о включении дома в КРТ или его исключение из программы принимается после проведения общего собрания собственников (ОСС) помещений. На проведение собрания отводится 90 дней. Отсчет этого срока пойдет с момента публикации проекта программы КРТ.

Где будут публиковаться проекты программы КРТ?

На сайте gov.spb.

В системе ГИС ЖКХ.

На портале Госуслуги.

На информационных щитах возле районных администраций и местах массового пребывания жителей

В местах массового пребывания жителей, в иных местах на территории.

Верно ли утверждение, что те дома, которые включены в проект КРТ и не успели провести\не провели ОСС, будут включены в КРТ?

Да, верно.

Справка:

Часть 5 статьи 67 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что включенные в проект решения о КРТ многоквартирные дома, общие собрания собственников помещений в которых не были проведены в установленный для этого срок, включаются в решение о КРТ.

Как запустить процедуру общего собрания собственников?

Для организации проведения голосования собственники могут обратиться в свою управляющую организацию. Форму голосования (очное или заочное) собственники могут выбрать самостоятельно. Очное голосование предполагает совместное присутствие собственников помещений в доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений. Заочное голосование проводится с использованием ГИС ЖКХ.



Кто имеет право инициировать ОСС?

Любой из собственников

Лицо, осуществляющее управление домом

Орган госвласти, который подготовил проект решения

Где можно получить реестр собственников дома?

Реестр собственников можно получить в управляющей организации или в правлении ТСЖ. Они обязаны его предоставить в течение 5 рабочих дней в ответ на письменный запрос инициатора.

Кто имеет право участвовать в голосовании на общем собрании собственников по вопросу КРТ?

Собственники жилых помещений

Наниматели помещений, предоставленных по договорам социального найма

Важный момент: собственники нежилых помещений участие в голосовании не принимают.

В каком случае собрание считается правомочным?

Если проголосовало более 50% собственников от общего числа собственников дома.

Сколько надо набрать голосов, если я хочу\не хочу, чтобы дом попал в КРТ?

Для включения дома в программу КРТ необходимо не менее двух третей голосов собственников от общего числа собственников дома

Чтобы исключить дом из программы — не менее одной трети голосов от общего числа собственников дома

Дом попал в КРТ. Что положено собственникам взамен их помещений?

Собственники жилых помещений могут получить денежное возмещение или другую квартиру.

Как рассчитывается денежное возмещение?

Сумма рассчитывается на основании рыночной стоимости квартиры и убытков в связи с изменением места проживания (убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду).



Часть 3 статьи 32.1 Жилищного кодекса РФ указывает, что собственникам взамен освобождаемых помещений предоставляется возмещение, которое определяется в соответствии с частью 7 статьи 32 ЖК РФ, на день, предшествующий дню принятия решения о комплексном развитии территории жилой застройки (то есть если ваш дом включили в КРТ 1 января 2024 года, то рассчитывается возмещение на 31 декабря 2023 года).

В свою очередь, часть 7 статьи 32 ЖК РФ диктует, что при определении размера возмещения в эту сумму включается:

Рыночная стоимость жилого помещения (она определяется, исходя из параметров жилого помещения и расположения объекта недвижимого имущества).

Рыночная стоимость общего имущества в доме (в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество).

Все убытки, причиненные собственнику (в связи с изменением места проживания, съем временного жилья на период поиска и покупки нового жилья, сам переезд, поиск другого помещения для покупки, оформлением права собственности, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду).

Если я выбираю не деньги, а другую квартиру, какой она будет?

Квартира должна быть жилой площадью и количеством комнат не меньше, чем было. Общая площадь такого жилого помещения может превышать общую площадь «старой» квартиры.

Чем именно отличаются условия получения квартир (по площади и количеству комнат) для нанимателей квартир и для собственников?

Собственникам взамен освобождаемых помещений предоставляется возмещение. Квартира собственнику предоставляется по его заявлению на условиях, предусмотренных договором между инвестором и собственником.

Нанимателям квартир предоставляются квартиры общая и жилая площадь и количество комнат которых не меньше, чем в занимаемой.

Я городской очередник и стою на учете в качестве нуждающегося. Что полагается мне?

Городские очередники имеют право во внеочередном порядке получить в дополнение к возмещению стоимости своей квартиры субсидию от города, которая позволит улучшить его жилищные условия и приобрести новое жилое помещение уже исходя из нормы обеспечения жильем, установленной в Петербурге (18 кв. м на человека).



Когда дом попадает в КРТ, он продолжает платить взносы на капремонт?

Собственники освобождаются от уплаты взносов на капремонт общего имущества, начиная с первого месяца года, в котором предполагается начать расселение. Ранее внесенные взносы используются на цели реализации КРТ (то есть на снос).

