Вопросы про новую реновацию и ответы Смольного

Нашумевший закон о новой реновации — то есть программе комплексного развития жилых территорий (КРТ) — вызывает у горожан все больше вопросов. Как дома попадают и исключаются из КРТ, как проводить общее собрание собственников, чем отличаются условия попадания дома в программу для собственников и для нанимателей жилья. «Фонтанка» расспросила жилищный комитет.
Городской закон о КРТ жилых кварталов № 444–59 был принят 29 июня 2022 года. Этот закон был принят на основе федерального № 494-ФЗ от 30 декабря 2020 года.
Как принимается решение о включении конкретного дома в КРТ?
Решение о включении дома в КРТ или его исключение из программы принимается после проведения общего собрания собственников (ОСС) помещений. На проведение собрания отводится 90 дней. Отсчет этого срока пойдет с момента публикации проекта программы КРТ.
Где будут публиковаться проекты программы КРТ?
- На сайте gov.spb.
- В системе ГИС ЖКХ.
- На портале Госуслуги.
- На информационных щитах возле районных администраций и местах массового пребывания жителей
- В местах массового пребывания жителей, в иных местах на территории.
Верно ли утверждение, что те дома, которые включены в проект КРТ и не успели провести\не провели ОСС, будут включены в КРТ?
Да, верно.
Справка:
Часть 5 статьи 67 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что включенные в проект решения о КРТ многоквартирные дома, общие собрания собственников помещений в которых не были проведены в установленный для этого срок, включаются в решение о КРТ.
Как запустить процедуру общего собрания собственников?
Для организации проведения голосования собственники могут обратиться в свою управляющую организацию. Форму голосования (очное или заочное) собственники могут выбрать самостоятельно. Очное голосование предполагает совместное присутствие собственников помещений в доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений. Заочное голосование проводится с использованием ГИС ЖКХ.
Кто имеет право инициировать ОСС?
- Любой из собственников
- Лицо, осуществляющее управление домом
- Орган госвласти, который подготовил проект решения
Где можно получить реестр собственников дома?
Реестр собственников можно получить в управляющей организации или в правлении ТСЖ. Они обязаны его предоставить в течение 5 рабочих дней в ответ на письменный запрос инициатора.
Кто имеет право участвовать в голосовании на общем собрании собственников по вопросу КРТ?
- Собственники жилых помещений
- Наниматели помещений, предоставленных по договорам социального найма
Важный момент: собственники нежилых помещений участие в голосовании не принимают.
В каком случае собрание считается правомочным?
Если проголосовало более 50% собственников от общего числа собственников дома.
Сколько надо набрать голосов, если я хочу\не хочу, чтобы дом попал в КРТ?
- Для включения дома в программу КРТ необходимо не менее двух третей голосов собственников от общего числа собственников дома
- Чтобы исключить дом из программы — не менее одной трети голосов от общего числа собственников дома
Дом попал в КРТ. Что положено собственникам взамен их помещений?
Собственники жилых помещений могут получить денежное возмещение или другую квартиру.
Как рассчитывается денежное возмещение?
Сумма рассчитывается на основании рыночной стоимости квартиры и убытков в связи с изменением места проживания (убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду).
Часть 3 статьи 32.1 Жилищного кодекса РФ указывает, что собственникам взамен освобождаемых помещений предоставляется возмещение, которое определяется в соответствии с частью 7 статьи 32 ЖК РФ, на день, предшествующий дню принятия решения о комплексном развитии территории жилой застройки (то есть если ваш дом включили в КРТ 1 января 2024 года, то рассчитывается возмещение на 31 декабря 2023 года).
В свою очередь, часть 7 статьи 32 ЖК РФ диктует, что при определении размера возмещения в эту сумму включается:
- Рыночная стоимость жилого помещения (она определяется, исходя из параметров жилого помещения и расположения объекта недвижимого имущества).
- Рыночная стоимость общего имущества в доме (в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество).
- Все убытки, причиненные собственнику (в связи с изменением места проживания, съем временного жилья на период поиска и покупки нового жилья, сам переезд, поиск другого помещения для покупки, оформлением права собственности, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду).
Если я выбираю не деньги, а другую квартиру, какой она будет?
Квартира должна быть жилой площадью и количеством комнат не меньше, чем было. Общая площадь такого жилого помещения может превышать общую площадь «старой» квартиры.
Чем именно отличаются условия получения квартир (по площади и количеству комнат) для нанимателей квартир и для собственников?
Собственникам взамен освобождаемых помещений предоставляется возмещение. Квартира собственнику предоставляется по его заявлению на условиях, предусмотренных договором между инвестором и собственником.
Нанимателям квартир предоставляются квартиры общая и жилая площадь и количество комнат которых не меньше, чем в занимаемой.
Я городской очередник и стою на учете в качестве нуждающегося. Что полагается мне?
Городские очередники имеют право во внеочередном порядке получить в дополнение к возмещению стоимости своей квартиры субсидию от города, которая позволит улучшить его жилищные условия и приобрести новое жилое помещение уже исходя из нормы обеспечения жильем, установленной в Петербурге (18 кв. м на человека).
Когда дом попадает в КРТ, он продолжает платить взносы на капремонт?
Собственники освобождаются от уплаты взносов на капремонт общего имущества, начиная с первого месяца года, в котором предполагается начать расселение. Ранее внесенные взносы используются на цели реализации КРТ (то есть на снос).