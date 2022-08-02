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    Вопросы про новую реновацию и ответы Смольного

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    10 комментариев
    Фото: Катерина Павленко/Коммерсантъ
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    Нашумевший закон о новой реновации — то есть программе комплексного развития жилых территорий (КРТ) — вызывает у горожан все больше вопросов. Как дома попадают и исключаются из КРТ, как проводить общее собрание собственников, чем отличаются условия попадания дома в программу для собственников и для нанимателей жилья. «Фонтанка» расспросила жилищный комитет.

    Городской закон о КРТ жилых кварталов № 444–59 был принят 29 июня 2022 года. Этот закон был принят на основе федерального № 494-ФЗ от 30 декабря 2020 года.

    Как принимается решение о включении конкретного дома в КРТ?

    Решение о включении дома в КРТ или его исключение из программы принимается после проведения общего собрания собственников (ОСС) помещений. На проведение собрания отводится 90 дней. Отсчет этого срока пойдет с момента публикации проекта программы КРТ.

    Где будут публиковаться проекты программы КРТ?

    • На сайте gov.spb.
    • В системе ГИС ЖКХ.
    • На портале Госуслуги.
    • На информационных щитах возле районных администраций и местах массового пребывания жителей
    • В местах массового пребывания жителей, в иных местах на территории.

    Верно ли утверждение, что те дома, которые включены в проект КРТ и не успели провести\не провели ОСС, будут включены в КРТ?

    Да, верно.

    Справка:

    Часть 5 статьи 67 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что включенные в проект решения о КРТ многоквартирные дома, общие собрания собственников помещений в которых не были проведены в установленный для этого срок, включаются в решение о КРТ.

    Как запустить процедуру общего собрания собственников?

    Для организации проведения голосования собственники могут обратиться в свою управляющую организацию. Форму голосования (очное или заочное) собственники могут выбрать самостоятельно. Очное голосование предполагает совместное присутствие собственников помещений в доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений. Заочное голосование проводится с использованием ГИС ЖКХ.

    Кто имеет право инициировать ОСС?

    • Любой из собственников
    • Лицо, осуществляющее управление домом
    • Орган госвласти, который подготовил проект решения

    Где можно получить реестр собственников дома?

    Реестр собственников можно получить в управляющей организации или в правлении ТСЖ. Они обязаны его предоставить в течение 5 рабочих дней в ответ на письменный запрос инициатора.

    Кто имеет право участвовать в голосовании на общем собрании собственников по вопросу КРТ?

    • Собственники жилых помещений
    • Наниматели помещений, предоставленных по договорам социального найма

    Важный момент: собственники нежилых помещений участие в голосовании не принимают.

    В каком случае собрание считается правомочным?

    Если проголосовало более 50% собственников от общего числа собственников дома.

    Сколько надо набрать голосов, если я хочу\не хочу, чтобы дом попал в КРТ?

    • Для включения дома в программу КРТ необходимо не менее двух третей голосов собственников от общего числа собственников дома
    • Чтобы исключить дом из программы — не менее одной трети голосов от общего числа собственников дома

    Дом попал в КРТ. Что положено собственникам взамен их помещений?

    Собственники жилых помещений могут получить денежное возмещение или другую квартиру.

    Как рассчитывается денежное возмещение?

    Сумма рассчитывается на основании рыночной стоимости квартиры и убытков в связи с изменением места проживания (убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду).

    Часть 3 статьи 32.1 Жилищного кодекса РФ указывает, что собственникам взамен освобождаемых помещений предоставляется возмещение, которое определяется в соответствии с частью 7 статьи 32 ЖК РФ, на день, предшествующий дню принятия решения о комплексном развитии территории жилой застройки (то есть если ваш дом включили в КРТ 1 января 2024 года, то рассчитывается возмещение на 31 декабря 2023 года).

    В свою очередь, часть 7 статьи 32 ЖК РФ диктует, что при определении размера возмещения в эту сумму включается:

    • Рыночная стоимость жилого помещения (она определяется, исходя из параметров жилого помещения и расположения объекта недвижимого имущества).
    • Рыночная стоимость общего имущества в доме (в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество).
    • Все убытки, причиненные собственнику (в связи с изменением места проживания, съем временного жилья на период поиска и покупки нового жилья, сам переезд, поиск другого помещения для покупки, оформлением права собственности, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду).

    Если я выбираю не деньги, а другую квартиру, какой она будет?

    Квартира должна быть жилой площадью и количеством комнат не меньше, чем было. Общая площадь такого жилого помещения может превышать общую площадь «старой» квартиры.

    Чем именно отличаются условия получения квартир (по площади и количеству комнат) для нанимателей квартир и для собственников?

    Собственникам взамен освобождаемых помещений предоставляется возмещение. Квартира собственнику предоставляется по его заявлению на условиях, предусмотренных договором между инвестором и собственником.

    Нанимателям квартир предоставляются квартиры общая и жилая площадь и количество комнат которых не меньше, чем в занимаемой.

    Я городской очередник и стою на учете в качестве нуждающегося. Что полагается мне?

    Городские очередники имеют право во внеочередном порядке получить в дополнение к возмещению стоимости своей квартиры субсидию от города, которая позволит улучшить его жилищные условия и приобрести новое жилое помещение уже исходя из нормы обеспечения жильем, установленной в Петербурге (18 кв. м на человека).

    Когда дом попадает в КРТ, он продолжает платить взносы на капремонт?

    Собственники освобождаются от уплаты взносов на капремонт общего имущества, начиная с первого месяца года, в котором предполагается начать расселение. Ранее внесенные взносы используются на цели реализации КРТ (то есть на снос).

    Фото: Катерина Павленко/Коммерсантъ

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    Комментарии 10

    27668000302 Авг 2022 в 19:58
    Я живу на Академической как раз в таком доме, который вероятно попадает в программу. И я категорически против этого людоедского закона. Требую его отмены! Наш спокойный зеленый красивый район хотят застроить многоэтажками и срубить на этом денег, как обычно это бывает вопросы о внешнем виде района, о садах, школах, парковками, пробках решаться не будут. И конечно главная проблема закона в том, что у нас фактически отбирают по нему собственность и ничего не дают взамен, даже квартира вместо сносимой не гарантирована, а если ее и дадут, то какая она будет, где, кто компенсирует затраты на переезд и ремонт, моральный ущерб, ущерб от необходимости смены сада/школы/возможно и работы- ответов нет и видимо не будет.
    Моя главная мысль- я никуда не хочу переезжать из своего дома, из этого района, тем более таким варварским и грабительским способом. Я против сноса не аварийных домов, против массовой застройки района многоэтажками. Оставьте нас в покое уже.
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