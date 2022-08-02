На «Скандинавии» фура врезалась в разделитель и выплюнула на дорогу гигантские рулоны бумаги

Водитель фуры не справился с управлением и врезался в ограждение на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Об этом 2 августа сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП». На фото видно, что из прицепа грузовика на дорожное полотно выпали огромные рулоны бумаги.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сообщение о ДТП поступило в 17:22. На 68-м километре А-181 грузовой автомобиль, двигавшийся в сторону области, столкнулся с барьерным осевым ограждением, в результате чего груз рассыпался по проезжей части противоположного направления. По данным на 18:10, проезжая часть очищена, затора на участке нет. В аварии никто не пострадал.