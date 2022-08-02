Подросток на мопеде снес инспектора ДПС, который пытался его остановить в Севастополе

Пресс-центр МВД России
Попытка остановить подростка на мопеде закончилась для сотрудника ГИБДД в Севастополе тяжелыми травмами. Юного лихача, который еще и оказался нетрезв, пришлось ловить его коллегам.
Ночью 2 августа в Севастополе инспектор ГИБДД попытался остановить водителя мопеда, который ехал по дороге на большой скорости, сообщает «МВД Медиа». Вместо того, чтобы подчиниться сигналу полицейского, мопедист врезался прямо в него, после чего скрылся с места ДТП. Удар был такой силы, что мужчину отбросило, и он остался лежать на дороге.
Коллеги инспектора тут же вызвали скорую и бросились в погоню за мопедистом. Его удалось задержать. За рулем оказался 15-летний подросток без прав и с явными признаками опьянения. Медосвидетельствование подтвердило, что он действительно был нетрезв.
Пострадавшего полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего проведена проверка, ее материалы направили в Следственный комитет для принятия процессуального решения.