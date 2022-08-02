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    Мультимедийная заметка

    Что такое «еврофракция» и почему дороги с ней станут лучше

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    Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР»
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    В России все больше строится высокоскоростных трасс, автомагистралей, развязок, а нагрузка на них постоянно растет. Одним из самых важных слагаемых дорожного полотна является щебень, причем с определенными характеристиками. В первую очередь он должен быть правильного размера. Для того, чтобы получить именно такой, надо сперва раздробить природный камень (чаще всего — гранит), а затем просеять, чтобы зерна были примерно одного размера.

    Если они похожи по форме и невелики — перед нами «еврофракция». Она-то и позволяет наиболее плотно формировать полотно и не в ущерб качеству экономить на вяжущем материале (битуме), который в производстве асфальтобетона считается наиболее дорогим. Благодаря такому щебню покрытие становится более прочным и долговечным, а также меньше страдает от морозов и лучше сопротивляется износу.

    Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР»
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    Теперь еврофракции производят и в Ленинградской области на базе производственного комплекса «Гранит-Кузнечное», который принадлежит крупнейшему застройщику Северо-Запада* «Группе ЛСР». Производство гранитного щебня размером 4–8 мм и 8–16 мм освоили специалисты одного из подразделений группы — «ЛСР. Базовые».

    Всего в разработке у компании — 8 карьеров, которые обеспечивают строительными материалами крупнейшие инфраструктурные проекты не только в Петербурге и Ленинградской области, но и за их пределами. Она входит в тройку лидеров** по объемам поставок щебня по железной дороге по всей России.

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    Гранитный щебень «ЛСР Базовые» применялся при строительстве федеральной автотрассы Москва-Санкт-Петербург, автодороги «Скандинавия», высокоскоростной магистрали «Москва-Казань», Балтийского газохимического комплекса рядом с портом Усть-Луга, а также реконструкции аэропорта Левашово.

    Специалисты работают в соответствии с ГОСТ 32703–2014. Также качество продукции АО «ЛСР. Базовые» подтверждается Декларациями о соответствии Евразийского экономического союза. Они зарегистрированы и включены Реестр, опубликованный на сайте Федеральной службы по аккредитации.

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    *По данным Единого ресурса застройщиков

    **По данным отраслевого портала «Щебень России»

    Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР»
    Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР»

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