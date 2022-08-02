Что такое «еврофракция» и почему дороги с ней станут лучше

В России все больше строится высокоскоростных трасс, автомагистралей, развязок, а нагрузка на них постоянно растет. Одним из самых важных слагаемых дорожного полотна является щебень, причем с определенными характеристиками. В первую очередь он должен быть правильного размера. Для того, чтобы получить именно такой, надо сперва раздробить природный камень (чаще всего — гранит), а затем просеять, чтобы зерна были примерно одного размера.



Если они похожи по форме и невелики — перед нами «еврофракция». Она-то и позволяет наиболее плотно формировать полотно и не в ущерб качеству экономить на вяжущем материале (битуме), который в производстве асфальтобетона считается наиболее дорогим. Благодаря такому щебню покрытие становится более прочным и долговечным, а также меньше страдает от морозов и лучше сопротивляется износу.