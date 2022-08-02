Перед тем как вспыхнуть, бензовоз на МКАД врезался в стоящую фуру. ДТП попало на видео

Стали известны подробности огненного ДТП с бензовозом в Москве днем 2 августа. Травмы в нем получил один человек.

На 21-м километре внутренней стороны МКАД бензовоз Scania врезался в остановившийся на обочине грузовик MAN, сообщает Госавтоинспекция Москвы. После этого топливо из бензовоза вылилось на проезжую часть и загорелось. На записи с камер видно, как от удара сзади стоящую фуру откидывает на несколько метров, а бензовоз начинает дымиться.