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    Перед тем как вспыхнуть, бензовоз на МКАД врезался в стоящую фуру. ДТП попало на видео

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    Дептранс.Оперативно

    Стали известны подробности огненного ДТП с бензовозом в Москве днем 2 августа. Травмы в нем получил один человек.

    На 21-м километре внутренней стороны МКАД бензовоз Scania врезался в остановившийся на обочине грузовик MAN, сообщает Госавтоинспекция Москвы. После этого топливо из бензовоза вылилось на проезжую часть и загорелось. На записи с камер видно, как от удара сзади стоящую фуру откидывает на несколько метров, а бензовоз начинает дымиться.

    В результате аварии пострадал водитель бензовоза. Мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Пожар локализовали, но движение на МКАД в районе места ДТП по-прежнему сильно затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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