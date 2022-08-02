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    ВТБ в июне выдал в Петербурге и Ленобласти на 70% больше кредитов, чем в мае. Ипотека подросла на 90%

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    В июне банк ВТБ выдал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области более 7 тысяч розничных кредитов на 12,5 млрд рублей, что на 70% превышает показатели мая. Активнее всего брали ипотеку — 8,5 млрд рублей, что на 90% больше майских результатов.

    Всего за первое полугоди 2022 года ВТБ выдал в Петербурге и Ленобласти более 36 тыс. розничных кредитов на сумму 66 млрд рублей, из которых 45,5 млрд — ипотека, 18 млрд — кредиты наличными, еще 2,7 млрд рублей — автокредиты.

    «На фоне стабилизации ставок в июне-июле мы фиксируем восстановление кредитной активности клиентов и рассчитываем на реализацию отложенного спроса по всем продуктам и высокую динамику продаж во втором полугодии», − прокомментировал Александр Вялков, начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

    В июне банк оформил в регионе более 7 тысяч розничных кредитов на 12,5 млрд рублей, из них 70% продаж пришлось на ипотеку (8,5 млрд рублей), 3,3 млрд — кредиты наличными, на автокредитование — 600 млн рублей. Кредитный портфель банка с начала года вырос на 5,6% и достиг 404,5 млрд рублей. Портфель кредитных карт с начала года также вырос до 12,1 млрд рублей, на 12%. При этом растет и сберегательная активность — портфель рублевых депозитов физлиц по итогам полугодия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вырос почти в 1,5 раза и составил 232,5 млрд рублей.

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