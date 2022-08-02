ВТБ в июне выдал в Петербурге и Ленобласти на 70% больше кредитов, чем в мае. Ипотека подросла на 90%

В июне банк ВТБ выдал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области более 7 тысяч розничных кредитов на 12,5 млрд рублей, что на 70% превышает показатели мая. Активнее всего брали ипотеку — 8,5 млрд рублей, что на 90% больше майских результатов.



Всего за первое полугоди 2022 года ВТБ выдал в Петербурге и Ленобласти более 36 тыс. розничных кредитов на сумму 66 млрд рублей, из которых 45,5 млрд — ипотека, 18 млрд — кредиты наличными, еще 2,7 млрд рублей — автокредиты.