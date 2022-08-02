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    В 2023 году в Московском районе появится новый детский сад на 220 детей

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    В Московском районе началось строительство нового детского сада. Как сообщают в холдинге Seti Group, здесь смогут принять 220 детей от полутора лет до дошкольного возраста, заниматься они будут в 12 группах.

    Здание будет высотой от двух до трех этажей. Внутреннее оснащение будет включать все необходимое для занятий, отдыха, веселых игр. Так, в садике спроектируют бассейн площадью 7 на 3 метра, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок, спальни и комнаты для кружков.

    Во дворе для воспитанников садика оборудуют 12 игровых площадок и две территории для спорта и зарядки на открытом воздухе. А для хранения санок, колясок и самокатов предусмотрен защитный навес.

    Второй сад на территории проекта «Зеленый квартал» планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.

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