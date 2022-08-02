В 2023 году в Московском районе появится новый детский сад на 220 детей

В Московском районе началось строительство нового детского сада. Как сообщают в холдинге Seti Group, здесь смогут принять 220 детей от полутора лет до дошкольного возраста, заниматься они будут в 12 группах.



Здание будет высотой от двух до трех этажей. Внутреннее оснащение будет включать все необходимое для занятий, отдыха, веселых игр. Так, в садике спроектируют бассейн площадью 7 на 3 метра, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок, спальни и комнаты для кружков.

