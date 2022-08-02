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    Большая Конюшенная осталась без булочной, проработавшей там четверть века

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Неподалеку от знаменитой пышечной в центре Петербурга закрылась не столь легендарная, но тоже известная горожанам пирожковая. На этом месте она проработала около четверти века.

    Корреспондент «Фонтанки», проходя по Большой Конюшенной, заметил объявление о закрытии на дверях булочной-кондитерской в доме 7. Фирма зарегистрирована по этому адресу с 1999 года, но, по словам горожан, пирожковая там работала едва ли не с 1980-х годов. Посетители описывали заведение как аутентичное — «как из СССР», с дешевыми и вкусными пирожками. А судя по фото, опубликованному на портале citywalls.ru, булочная на этом месте была еще в пятидесятых годах прошлого века. Сам же дом в 2001 году включили в перечень объектов, представляющих культурную ценность.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Само заведение, впрочем, судя по объявлению, не закрылось совсем, а переехало с исторического места подальше от центра — на Социалистическую улицу.

    Несколько лет назад Большая Конюшенная рисковала остаться и без легендарной пышечной. Ее хозяйки разменяли 70 лет, бизнес временами был убыточен, денег на выкуп помещения не было, а договор аренды заканчивался в 2019 году. Однако комитет имущественных отношений продлил аренду, и заведение осталось в месте, где проработало более 60 лет.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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