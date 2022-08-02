Большая Конюшенная осталась без булочной, проработавшей там четверть века

Неподалеку от знаменитой пышечной в центре Петербурга закрылась не столь легендарная, но тоже известная горожанам пирожковая. На этом месте она проработала около четверти века.

Корреспондент «Фонтанки», проходя по Большой Конюшенной, заметил объявление о закрытии на дверях булочной-кондитерской в доме 7. Фирма зарегистрирована по этому адресу с 1999 года, но, по словам горожан, пирожковая там работала едва ли не с 1980-х годов. Посетители описывали заведение как аутентичное — «как из СССР», с дешевыми и вкусными пирожками. А судя по фото, опубликованному на портале citywalls.ru, булочная на этом месте была еще в пятидесятых годах прошлого века. Сам же дом в 2001 году включили в перечень объектов, представляющих культурную ценность.