«Гав» оказался негромким. Суд в Петербурге решил спор соседок из-за собачьего лая

Иск подала жительница квартиры дома по улице Всеволода Вишневского Светлана. Она утверждает, что осенью 2020 года Галина из соседнего подъезда завела крупную собаку-метиса, которая постоянно лает, когда хозяйки нет дома. Женщина жалуется, что из-за шума у нее «развилось заболевание психики», а ее права на отдых и покой нарушаются. Жалобы в полицию и Смольный результатов не дали.

Светлана требовала выселить собаку в течение 10 дней и взыскать компенсацию морального вреда.



У другой стороны, как принято, версия совершенно иная. По словам Галины, собака лает только тогда, когда в подъезде кто-то ходит мимо двери либо если звонят в дверь. Также женщина рассказала, что та самая Светлана в марте прошлого года подожгла ее дверь.



Суд допросил четырех свидетелей — по два с каждой стороны. Однако Светлана в качестве свидетеля привела свою дочь и человека, который был в ее квартире несколько раз. Тогда как двое с другой стороны были соседями (незаинтересованные лица), они сказали, что собака не мешает.

