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    «Гав» оказался негромким. Суд в Петербурге решил спор соседок из-за собачьего лая

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    Кронштадтский районный суд Петербурга разобрался в споре соседок из-за собаки. Выгонять пса не будут, рассказали 2 августа в объединенной пресс-службе судов.

    Иск подала жительница квартиры дома по улице Всеволода Вишневского Светлана. Она утверждает, что осенью 2020 года Галина из соседнего подъезда завела крупную собаку-метиса, которая постоянно лает, когда хозяйки нет дома. Женщина жалуется, что из-за шума у нее «развилось заболевание психики», а ее права на отдых и покой нарушаются. Жалобы в полицию и Смольный результатов не дали.

    Светлана требовала выселить собаку в течение 10 дней и взыскать компенсацию морального вреда.

    У другой стороны, как принято, версия совершенно иная. По словам Галины, собака лает только тогда, когда в подъезде кто-то ходит мимо двери либо если звонят в дверь. Также женщина рассказала, что та самая Светлана в марте прошлого года подожгла ее дверь.

    Суд допросил четырех свидетелей — по два с каждой стороны. Однако Светлана в качестве свидетеля привела свою дочь и человека, который был в ее квартире несколько раз. Тогда как двое с другой стороны были соседями (незаинтересованные лица), они сказали, что собака не мешает.

    Доказательств того, что лай действительно нарушал права Светланы, по мнению суда, предоставлено не было. В иске решено отказать. Истец подала апелляцию, которую рассмотрят в сентябре.

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