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    Движение по дамбе между Кронштадтом и Горской ограничено до конца августа

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    Фото: пресс-служба Дирекции КЗС
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    Дорожный ремонт потеснил водителей на дамбе Петербурга. Движение ограничено в обе стороны почти на три недели.

    На 134–135-м километрах скоростной автодороги КЗС Петербурга, между Кронштадтом и развязкой с Приморским шоссе, начался ремонт плит разделительной полосы моста водопропускного сооружения В-4, сообщает 2 августа пресс-служба Дирекции КЗС. В связи с этим до 20 августа на участке ограничено движение по левым полосам внешнего и внутреннего кольца КАД.

    Ограничения действуют круглосуточно. Водителей просят следовать указаниям временных дорожных знаков и заранее перестраиваться в свободные полосы.

    Фото: пресс-служба Дирекции КЗС

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