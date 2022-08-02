Движение по дамбе между Кронштадтом и Горской ограничено до конца августа

Дорожный ремонт потеснил водителей на дамбе Петербурга. Движение ограничено в обе стороны почти на три недели.
На 134–135-м километрах скоростной автодороги КЗС Петербурга, между Кронштадтом и развязкой с Приморским шоссе, начался ремонт плит разделительной полосы моста водопропускного сооружения В-4, сообщает 2 августа пресс-служба Дирекции КЗС. В связи с этим до 20 августа на участке ограничено движение по левым полосам внешнего и внутреннего кольца КАД.
Ограничения действуют круглосуточно. Водителей просят следовать указаниям временных дорожных знаков и заранее перестраиваться в свободные полосы.