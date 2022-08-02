Больше детей стали травмироваться в ДТП в Пушкинском районе. В Ленобласти выросла опасность от грузовиков и автобусов

За семь месяцев 2022 года сразу в пяти районах Ленинградской области значительно выросло число ДТП по вине водителей автобусов и грузовиков, сообщает 2 августа пресс-служба УГИБДД Петербурга и Ленобласти. В Петербурге инспекторы отмечают рост детского травматизма в Пушкинском районе.



С 1 января по 27 июля в Пушкинском районе Петербурга было зарегистрировано 13 ДТП с участием детей, говорится в сообщении ведомства. Это на 30 % больше, чем год назад. В этих авариях травмы различной степени тяжести получили 11 несовершеннолетних, что на 57,1 % больше прошлогоднего.