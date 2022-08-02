Больше детей стали травмироваться в ДТП в Пушкинском районе. В Ленобласти выросла опасность от грузовиков и автобусов

За семь месяцев 2022 года сразу в пяти районах Ленинградской области значительно выросло число ДТП по вине водителей автобусов и грузовиков, сообщает 2 августа пресс-служба УГИБДД Петербурга и Ленобласти. В Петербурге инспекторы отмечают рост детского травматизма в Пушкинском районе.
С 1 января по 27 июля в Пушкинском районе Петербурга было зарегистрировано 13 ДТП с участием детей, говорится в сообщении ведомства. Это на
В Ленобласти отметили существенный рост числа аварий с грузовиками и автобусами во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском и Тосненском районах. Антирейтинг возглавляет Всеволожский район, где за 7 месяцев по вине водителей автобусов произошло 8 ДТП, в которых пострадали 10 человек, а водители грузовиков устроили 26 аварий, в которых три человека погибли и еще 30 были ранены. В Гатчинском действия водителей автобусов привели к пяти ДТП, одному погибшему и 18 пострадавшим, а водителей грузовиков — к 13 авариям, в которых погибли 4 человека и пострадал 31.
В Ломоносовском районе по вине водителей автобусов произошло 5 ДТП, унесших две жизни и отправивших в больницу 12 человек. Водители грузовиков устроили там 8 аварий, в которых погибли двое и пострадали 9 человек. В Тосненском районе зафиксировали одно ДТП с одним пострадавшим по вине водителя автобуса и 15 ДТП из-за грузовиков — в них погибли пятеро и были ранены 19 человек. Наименее проблемным из пяти районов оказался Выборгский. Там с января по конец июля произошло одно ДТП по вине водителя автобуса, в котором пострадал один человек, и семь ДТП по вине водителей грузовых машин — в них погибли шестеро и 11 человек получили травмы.