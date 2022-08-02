Житель Счастливой улицы получил ножом в живот за фривольные сообщения бывшей возлюбленной

Окровавленного мужчину нашли под утро на газоне в Кировском районе Петербурга. Дело оказалось в неразделенной любви.
Сообщение в полицию о раненном в живот мужчине, который сидит у дома 115, корпус 2, по Ленинскому проспекту, поступило накануне около половины седьмого утра, стало известно «Фонтанке» 2 августа. Скорая увезла 58-летнего жителя улицы Счастливой в городскую больницу
Меньше чем через час сотрудники уголовного розыска у дома 117, корпус 1, по Ленинскому проспекту задержали подозреваемого в нападении — 40-летнего петербуржца. Он, по предварительной информации, был нетрезв. Мужчина якобы вступился за честь своей дамы сердца, с которой провел за застольем последние два дня. Она получала от старого поклонника много сообщений, а когда он приехал под её окна, то нынешний возлюбленный вышел с ним поговорить. Всё закончилось возбуждением уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Ревнивого петербуржца отправили трезветь в камеру временного содержания. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности по наркотической статье, грабежу и краже.