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    Житель Счастливой улицы получил ножом в живот за фривольные сообщения бывшей возлюбленной

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    Окровавленного мужчину нашли под утро на газоне в Кировском районе Петербурга. Дело оказалось в неразделенной любви.

    Сообщение в полицию о раненном в живот мужчине, который сидит у дома 115, корпус 2, по Ленинскому проспекту, поступило накануне около половины седьмого утра, стало известно «Фонтанке» 2 августа. Скорая увезла 58-летнего жителя улицы Счастливой в городскую больницу № 26 с проникающим ранением в брюшную полость. Его состояние оценивается как тяжелое.

    Меньше чем через час сотрудники уголовного розыска у дома 117, корпус 1, по Ленинскому проспекту задержали подозреваемого в нападении — 40-летнего петербуржца. Он, по предварительной информации, был нетрезв. Мужчина якобы вступился за честь своей дамы сердца, с которой провел за застольем последние два дня. Она получала от старого поклонника много сообщений, а когда он приехал под её окна, то нынешний возлюбленный вышел с ним поговорить. Всё закончилось возбуждением уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    Ревнивого петербуржца отправили трезветь в камеру временного содержания. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности по наркотической статье, грабежу и краже.

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