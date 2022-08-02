Таксист получил условный срок за травмы пассажирки на Тореза. Наркотик в организме он объяснил сигаретой

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор водителю такси, который устроил ДТП под Новый год в 2020 году. В аварии серьезно пострадала его пассажирка.



ДТП произошло 30 декабря в 9:50 на перекрестке проспекта Тореза и Институтского проспекта. Подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял такси Hyundai Solaris на основании путевого листа, выданного ООО «Партнер Сервис», сообщает 2 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.