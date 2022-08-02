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    Таксист получил условный срок за травмы пассажирки на Тореза. Наркотик в организме он объяснил сигаретой

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    Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор водителю такси, который устроил ДТП под Новый год в 2020 году. В аварии серьезно пострадала его пассажирка.

    ДТП произошло 30 декабря в 9:50 на перекрестке проспекта Тореза и Институтского проспекта. Подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял такси Hyundai Solaris на основании путевого листа, выданного ООО «Партнер Сервис», сообщает 2 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    Мужчина ехал по Тореза в сторону Светлановского проспекта. На перекрестке с Институтским он начал поворачивать налево по зеленому сигналу светофора, не убедившись в безопасности маневра. В итоге, выехав на встречную полосу, он столкнулся с Lexus ES250, после чего съехал с дороги и врезался в светофор. В результате пассажирка такси получила тяжелые травмы.

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    Таксист свою вину признал частично. Мужчина рассказал, что вез пассажирку, и ему необходимо было повернуть налево, а что поворот запрещен, он не заметил. То, что он в этот момент был под наркотиками, водитель отрицает. Он предположил, что следы в его организме могли остаться после выкуренной за 10 дней до этого сигареты с запрещенным веществом.

    Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). С учетом частичного признания, раскаяния, возмещения материального вреда потерпевшей и грядущего отцовства мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2 года. Также его обязали выплатить потерпевшей 400 000 рублей компенсации морального вреда.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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