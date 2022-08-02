Таксист получил условный срок за травмы пассажирки на Тореза. Наркотик в организме он объяснил сигаретой

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор водителю такси, который устроил ДТП под Новый год в 2020 году. В аварии серьезно пострадала его пассажирка.
ДТП произошло 30 декабря в 9:50 на перекрестке проспекта Тореза и Институтского проспекта. Подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял такси Hyundai Solaris на основании путевого листа, выданного ООО «Партнер Сервис», сообщает 2 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Мужчина ехал по Тореза в сторону Светлановского проспекта. На перекрестке с Институтским он начал поворачивать налево по зеленому сигналу светофора, не убедившись в безопасности маневра. В итоге, выехав на встречную полосу, он столкнулся с Lexus ES250, после чего съехал с дороги и врезался в светофор. В результате пассажирка такси получила тяжелые травмы.
Таксист свою вину признал частично. Мужчина рассказал, что вез пассажирку, и ему необходимо было повернуть налево, а что поворот запрещен, он не заметил. То, что он в этот момент был под наркотиками, водитель отрицает. Он предположил, что следы в его организме могли остаться после выкуренной за 10 дней до этого сигареты с запрещенным веществом.
Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (