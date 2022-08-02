Задержаны трое петербуржцев, которые помогли обосноваться в России минимум 5 тысячам нелегалов

В Петербурге полицейские задержали троих местных жителей, которые могут быть причастны к незаконной миграции иностранцев. Об этом 2 августа сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, с декабря 2021 года от имени юрлица они оформляли фиктивные документы о постановке на миграционный учёт. От каждого клиента требовали не менее 7 тыс. рублей. Судя по статистике, злоумышленники могли гарантировать им результат: более пяти тысяч обратившихся получили обещанное. По грубым подсчётам, им удалось заработать минимум 35 млн рублей.

«Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции, регионального управления ФСБ России и Росгвардии. В используемых ими жилых и офисных помещениях изъята компьютерная техника, средства связи, носители информации, банковские карты, более 20 печатей и штампов государственных органов и коммерческих организаций, устройство для изготовления печатей, заполненные бланки миграционных документов и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — рассказала Ирина Волк.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по 322.1 статье УК РФ («Организация незаконной миграции»). Устанавливаются все возможные эпизоды, а также личности мигрантов, которые воспользовались услугами вероятных злоумышленников.