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    Задержаны трое петербуржцев, которые помогли обосноваться в России минимум 5 тысячам нелегалов

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    В Петербурге полицейские задержали троих местных жителей, которые могут быть причастны к незаконной миграции иностранцев. Об этом 2 августа сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    По предварительным данным, с декабря 2021 года от имени юрлица они оформляли фиктивные документы о постановке на миграционный учёт. От каждого клиента требовали не менее 7 тыс. рублей. Судя по статистике, злоумышленники могли гарантировать им результат: более пяти тысяч обратившихся получили обещанное. По грубым подсчётам, им удалось заработать минимум 35 млн рублей.

    «Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции, регионального управления ФСБ России и Росгвардии. В используемых ими жилых и офисных помещениях изъята компьютерная техника, средства связи, носители информации, банковские карты, более 20 печатей и штампов государственных органов и коммерческих организаций, устройство для изготовления печатей, заполненные бланки миграционных документов и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — рассказала Ирина Волк.

    Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по 322.1 статье УК РФ («Организация незаконной миграции»). Устанавливаются все возможные эпизоды, а также личности мигрантов, которые воспользовались услугами вероятных злоумышленников.

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