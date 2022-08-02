Силовики ломали дверь огороднику в Купчино. Утро он начал лицом в собачьей миске

Видео задержания предполагаемого наркоплантатора из Фрунзенского района Петербурга показала полиция. В гости к нему наведались с кувалдой, но драматизм кадра «Лежать! Руки за спину!» разбавил собачий тявк.
ГУ МВД по Петербургу и области
Видеозапись 2 августа публикует ГУ МВД по Петербургу и области. В ведомстве сообщили, что с обыском к 36-летнему жителю Купчино сотрудники отдела по незаконному обороту наркотиков главка при содействии коллег из Фрунзенского УМВД зашли 28 июля после того, как он продал 9 граммов запрещённой травы.
Час выбрали неурочный. Жильца квартиры на Будапештской улице будили, ломая две двери, и, судя по оперативной хронике, всё равно застали в кровати. На пол его уложили у собачьей миски — питомца на видео слышно, но почти не видно.
В комнатах нашли 300 граммов растительного наркотика и электронные весы. По версии правоохранителей, мужчина культивировал наркосодержащие растения, засеяв небольшой участок поля неподалёку от деревни Путилово. Там насчитали 186 кустов запрещённого, которые, как оценили намётанным глазом, ещё не дозрели.
Не задалось утро и у 50-летней квартирной хозяйки. К ней на Загребский бульвар нагрянули следом, дверь перед силовиками также не устояла.
«Предоставляла свою квартиру на улице Будапештской для незаконного хранения наркотических веществ с целью последующего сбыта. По месту проживания гражданки также было обнаружено более 800 граммов наркотического средства», — рассказали в полицейском главке.
Уголовные дела возбуждены по статьям о сбыте и покушении на сбыт, фигуранты задержаны на двое суток.