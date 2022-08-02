Силовики ломали дверь огороднику в Купчино. Утро он начал лицом в собачьей миске

Видео задержания предполагаемого наркоплантатора из Фрунзенского района Петербурга показала полиция. В гости к нему наведались с кувалдой, но драматизм кадра «Лежать! Руки за спину!» разбавил собачий тявк.



ГУ МВД по Петербургу и области

Видеозапись 2 августа публикует ГУ МВД по Петербургу и области. В ведомстве сообщили, что с обыском к 36-летнему жителю Купчино сотрудники отдела по незаконному обороту наркотиков главка при содействии коллег из Фрунзенского УМВД зашли 28 июля после того, как он продал 9 граммов запрещённой травы.



Час выбрали неурочный. Жильца квартиры на Будапештской улице будили, ломая две двери, и, судя по оперативной хронике, всё равно застали в кровати. На пол его уложили у собачьей миски — питомца на видео слышно, но почти не видно.

В комнатах нашли 300 граммов растительного наркотика и электронные весы. По версии правоохранителей, мужчина культивировал наркосодержащие растения, засеяв небольшой участок поля неподалёку от деревни Путилово. Там насчитали 186 кустов запрещённого, которые, как оценили намётанным глазом, ещё не дозрели.

