«Ъ»: Минюст объяснил разницу между статьями о спецоперации

Минюст РФ подготовил две методички по проведению судебной экспертизы по новым «спецоперационным» статьям УК и КоАП. Ведомство объясняет следователям, судебным экспертам и судьям, как правильно анализировать высказывания о действиях ВС РФ. Об этом 2 августа пишет газета «Коммерсантъ».



Первая инструкция объясняет, как проводить судебную лингвистическую экспертизу о делах о «публичном распространении заведомо ложной информации» об использовании Вооруженных сил РФ — ст. 207.3 УК РФ.

