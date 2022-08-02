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    «Ъ»: Минюст объяснил разницу между статьями о спецоперации

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    Минюст РФ подготовил две методички по проведению судебной экспертизы по новым «спецоперационным» статьям УК и КоАП. Ведомство объясняет следователям, судебным экспертам и судьям, как правильно анализировать высказывания о действиях ВС РФ. Об этом 2 августа пишет газета «Коммерсантъ».

    Первая инструкция объясняет, как проводить судебную лингвистическую экспертизу о делах о «публичном распространении заведомо ложной информации» об использовании Вооруженных сил РФ — ст. 207.3 УК РФ.

    Второй документ посвящен психолого-лингвистической экспертизе материалов о «публичной дискредитации использования» ВС РФ — ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК.

    По словам адвоката Станислава Селезнева, предоставившего «Ъ» методички, они разосланы «во все региональные управления» Минюста.

    Как говорится в методичке, если «информация подается в виде утверждения о фактах и событиях», то это «позволяет правоприменителю установить ее ложность или достоверность». Составители поясняют, что если речь идет не об утверждении, а про «мнение» или «оценку», тогда речь идет о «дискредитации».

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