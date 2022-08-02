13 друзей директора «Водоканала» Бокситогорска. Посмотрите, как ОМОН положил лицом в пол фигурантов дела о мошенничестве

Экономическая полиция ГУ МВД по Петербургу и области задержала 14 человек по делу о мошенничестве с субсидиями на полмиллиона рублей. По данным «Фонтанки», главным считают директора МУП «Водоканал» Бокситогорска.
Об обысках у фигурантов дела, возбужденного областным СК, пресс-служба главка сообщает 2 августа. По данным полиции, оно было возбуждено 29 июня после установления фактов получения незаконных субсидий, а также уклонения от уплаты налогов рядом фирм. Сумму нанесенного бюджету ущерба следствие определило в 525 тыс. рублей.
По данным ГУ МВД, в организации данного преступления подозревают 46-летнего директора одного из муниципальных предприятий города, а также установлены еще 13 предполагаемых участников схемы.
Видео задержания, которое распространил главк, показывает, что к фигурантам приходили с ОМОНом.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Как писало издание 47news, накануне был задержан директор бокситогорского МУП «Водоканал» Руслан Гагиев. По данным «Фонтанки», следствие полагает, что он был конечным бенефициаром трех компаний — «ЛесИнвестСтрой», «Универсал» и «ОблСпецСтрой», которые неоднократно в 2018–2019 годах получали субсидии в рамках реализации государственной программы «возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства».
Среди задержанных, по предварительной информации, номинальные директора фирм (действующие и бывшие). Пообщались следователи также с директором муниципального фонда по содействию и развитию малого предпринимательства Бокситогорского района, главой МО «Бокситогорский муниципальный район» и директором Фонда поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево».
В МВД отметили, что устанавливаются дополнительные эпизоды деятельности группы.
Решается вопрос об избрании мер пресечения.