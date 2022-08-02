13 друзей директора «Водоканала» Бокситогорска. Посмотрите, как ОМОН положил лицом в пол фигурантов дела о мошенничестве

Экономическая полиция ГУ МВД по Петербургу и области задержала 14 человек по делу о мошенничестве с субсидиями на полмиллиона рублей. По данным «Фонтанки», главным считают директора МУП «Водоканал» Бокситогорска.



Об обысках у фигурантов дела, возбужденного областным СК, пресс-служба главка сообщает 2 августа. По данным полиции, оно было возбуждено 29 июня после установления фактов получения незаконных субсидий, а также уклонения от уплаты налогов рядом фирм. Сумму нанесенного бюджету ущерба следствие определило в 525 тыс. рублей.

