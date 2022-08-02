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    Берегись, снаряд! В Сестрорецке мужчина оставил на картонке предупреждение о мине времен ВОВ

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    В Сестрорецке у Приморского шоссе рано утром местный житель обнаружил предмет, похожий на снаряд, и сообщил о нем в правоохранительные органы. Об этом 2 августа рассказала петербургская Росгвардия.

    Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга
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    Он решил позаботиться о безопасности и место находки обозначил картоном с надписью: «ОРОЖНО! НО СНАРЯ Д» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

    На место прибыли взрывотехники ОМОН «Бастион» и определили, что находка — 82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны.

    Снаряд вывезли на полигон и уничтожили.

    Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга

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