Берегись, снаряд! В Сестрорецке мужчина оставил на картонке предупреждение о мине времен ВОВ

В Сестрорецке у Приморского шоссе рано утром местный житель обнаружил предмет, похожий на снаряд, и сообщил о нем в правоохранительные органы. Об этом 2 августа рассказала петербургская Росгвардия.

Он решил позаботиться о безопасности и место находки обозначил картоном с надписью: «ОРОЖНО! НО СНАРЯ Д» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).



На место прибыли взрывотехники ОМОН «Бастион» и определили, что находка — 82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны.

