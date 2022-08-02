Второй после бен Ладена. Reuters: США ликвидировали лидера «Аль-Каиды»*

Американцы в ходе контртеррористической операции в Афганистане ликвидировали лидера группировки «Аль-Каида»* (запрещенная в РФ террористическая организация) Аймана аз-Завахири. Об этом 2 августа пишет Reuters со ссылкой на официальных лиц США.



По данным собеседников издания, террорист был убит в результате удара беспилотника ЦРУ в Кабуле в минувшее воскресенье. «Это самый большой удар по группировке боевиков с тех пор, как ее основатель Усама бен Ладен был убит в 2011 году», – добавляет Reuters.

