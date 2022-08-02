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    Второй после бен Ладена. Reuters: США ликвидировали лидера «Аль-Каиды»*

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    Американцы в ходе контртеррористической операции в Афганистане ликвидировали лидера группировки «Аль-Каида»* (запрещенная в РФ террористическая организация) Аймана аз-Завахири. Об этом 2 августа пишет Reuters со ссылкой на официальных лиц США.

    По данным собеседников издания, террорист был убит в результате удара беспилотника ЦРУ в Кабуле в минувшее воскресенье. «Это самый большой удар по группировке боевиков с тех пор, как ее основатель Усама бен Ладен был убит в 2011 году», – добавляет Reuters.

    Агентство сообщает, что в ближайшие часы ожидается выступление президента Джо Байдена с речью об «успешной контртеррористической операции».

    Именно Айман аз-Завахири сменил «террориста номер один» бен Ладена во главе «Аль-Каиды» после ликвидации последнего в мае 2011 года.

    *Запрещенная в России террористическая организация

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