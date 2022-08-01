«Вы не имеете права бить ребёнка». Посетители ТРК «ПИК» показали, как охранник лупил юнца с баллончиком его же наушниками

Юноша и охранник схлестнулись в торгово-развлекательном комплексе «ПИК» в Адмиралтейском районе Петербурга. В ход пошли газовый баллончик и наказание наушниками.

Видеозапись 1 августа опубликована в паблике «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб». Судя по кадрам, компания молодых людей впала в немилость охраны ТРК на Ефимова из-за электронной сигареты. Автор утверждает, что охранник её отобрал. Юноша в голубой толстовке решил не отдавать своё без боя.



На видео он заставляет сотрудника отступить, наставив на него баллончик и известный жест. Мужчина не оставляет попыток выставить молодого человека, объясняя, что «просил не употреблять». Собравшиеся вокруг посетители в основном не на его стороне.



Слышно, как женщина восклицает: «Вы не имеете права его бить! Вы что творите?» Юноша тем временем подначивает «Давай-давай», добавляя, что «не курил» и его ударили первым.

Кульминацией стал замах охранника и несколько ударов, которые юный посетитель комплекса получил своими же наушниками. Они, как уточнил автор видео, сломаны. Женщина тем временем уже звонила полиции с рассказом об охраннике, который бьёт подростка.

