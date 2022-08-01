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    Боевые действия на Украине

    Депутат Госдумы Терюшков: Евгению Савину грозит уголовная ответственность за фейки и дискредитацию армии

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    Бывшему футболисту Евгению Савину (сейчас ведет YouTube-канал о футболе «КраСава») грозит уголовная ответственность по статьям о фейках и дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом 1 августа заявил депутат Госдумы Роман Терюшков, ссылаясь на ответ из столичного ГУ МВД России.

    В ведомстве сообщили, что провели проверку после обращения парламентария и нашли в публичных высказываниях блогера признаки преступлений, предусмотренных статьями 207.3 и 280.3 УК РФ. Материалы направлены в Следственный комитет.

    При этом не уточняется, какие именно высказывания имеются в виду. Вероятно, речь идет об апрельском видео «КраСавы», в котором блогер поговорил с украинскими футболистами о военной спецоперации России.

    В конце мая Евгений Савин заявил, что покинул Россию. В июле он сообщил, что зарегистрировал свою футбольную команду на Кипре, куда будет набирать молодых игроков из СНГ.

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