Депутат Госдумы Терюшков: Евгению Савину грозит уголовная ответственность за фейки и дискредитацию армии

Бывшему футболисту Евгению Савину (сейчас ведет YouTube-канал о футболе «КраСава») грозит уголовная ответственность по статьям о фейках и дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом 1 августа заявил депутат Госдумы Роман Терюшков, ссылаясь на ответ из столичного ГУ МВД России.
В ведомстве сообщили, что провели проверку после обращения парламентария и нашли в публичных высказываниях блогера признаки преступлений, предусмотренных статьями 207.3 и 280.3 УК РФ. Материалы направлены в Следственный комитет.
При этом не уточняется, какие именно высказывания имеются в виду. Вероятно, речь идет об апрельском видео «КраСавы», в котором блогер поговорил с украинскими футболистами о военной спецоперации России.
В конце мая Евгений Савин заявил, что покинул Россию. В июле он сообщил, что зарегистрировал свою футбольную команду на Кипре, куда будет набирать молодых игроков из СНГ.