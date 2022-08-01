Депутат Госдумы Терюшков: Евгению Савину грозит уголовная ответственность за фейки и дискредитацию армии

Бывшему футболисту Евгению Савину (сейчас ведет YouTube-канал о футболе «КраСава») грозит уголовная ответственность по статьям о фейках и дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом 1 августа заявил депутат Госдумы Роман Терюшков, ссылаясь на ответ из столичного ГУ МВД России.



В ведомстве сообщили, что провели проверку после обращения парламентария и нашли в публичных высказываниях блогера признаки преступлений, предусмотренных статьями 207.3 и 280.3 УК РФ. Материалы направлены в Следственный комитет.

