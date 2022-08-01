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    Кино

    В Риме сгорела «Флоренция эпохи Возрождения» — огонь охватил крупнейшую киностудию Европы

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    В Риме 1 августа произошел пожар на крупнейшей киностудии Европы — горела легендарная Cinecittà (Чинечитта), где снимали «Римские каникулы», «Бен Гура», «Клеопатру», «Ромео и Джульетту», «Сладкую жизнь» и «Сатирикона Феллини», а в 1991 году проходило «Евровидение».

    В сообщениях итальянских СМИ говорится, что горели павильоны, где была выстроена «Флоренция эпохи Возрождения» — пожар не пощадил декорации к сериалу «Молодой папа» Паоло Соррентино и реалити-шоу «Большой брат».

    Автор: Vigili del Fuoco Official Page/YouTube

    Это не первый пожар на киностудии, площадь которой составляет 400 000 метров. Например, в 2007 году выгорело 3000 метров территории и окрестностей — не повезло декорациям телесериала «Рим». А в 2012 году горела студия, где снимал свои картины Федерико Феллини.

    Чинечитта находится в юго-восточном пригороде Рима, примерно в 9 километрах от центра города.

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