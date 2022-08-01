В Риме сгорела «Флоренция эпохи Возрождения» — огонь охватил крупнейшую киностудию Европы

В Риме 1 августа произошел пожар на крупнейшей киностудии Европы — горела легендарная Cinecittà (Чинечитта), где снимали «Римские каникулы», «Бен Гура», «Клеопатру», «Ромео и Джульетту», «Сладкую жизнь» и «Сатирикона Феллини», а в 1991 году проходило «Евровидение».



В сообщениях итальянских СМИ говорится, что горели павильоны, где была выстроена «Флоренция эпохи Возрождения» — пожар не пощадил декорации к сериалу «Молодой папа» Паоло Соррентино и реалити-шоу «Большой брат».