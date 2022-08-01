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    Генпрокуратура признала нежелательным фонд Calvert 22 Foundation*. Его основала экс-чиновница из Петербурга

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    Генпрокуратура России признала деятельность британской неправительственной организации Calvert 22 Foundation* нежелательной на территории РФ. Ведомство сообщило об этом 1 августа на своем официальном сайте.

    Как заявили в Генпрокуратуре, работа фонда «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

    Организацию Calvert 22 Foundation основала экономист Нонна Матеркова, родившаяся в Петербурге. Она открыла фонд в 2009 году, после переезда в Лондон. До этого Матеркова работала в петербургской администрации начальником отдела комитета финансов. Связи организации с Петербургом на этом не заканчиваются: директором российского подразделения Calvert 22 Foundation в 2014–2015 годах был экс-главред «Эха Москвы в Петербурге» Валерий Нечай.

    Calvert 22 Foundation занимался продвижением современной культуры стран нового Востока (России, Восточной Европы, Балкан, Средней Азии), в том числе выпускал журнал The Calvert Journal. Одним из инициаторов его создания был экс-министр финансов и нынешний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Организация сотрудничала с Эрмитажем, СПбГУ и МГУ, а банк ВТБ был ее спонсором до 2017 года.

    После 24 февраля организация выступила против боевых действий на Украине и приостановила свою работу «в связи с принятием ряда ограничительных законов в России, направленных против СМИ».

    *Организация признана Генпрокуратурой РФ нежелательной на территории России.

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