Генпрокуратура признала нежелательным фонд Calvert 22 Foundation*. Его основала экс-чиновница из Петербурга

Организацию Calvert 22 Foundation основала экономист Нонна Матеркова, родившаяся в Петербурге. Она открыла фонд в 2009 году, после переезда в Лондон. До этого Матеркова работала в петербургской администрации начальником отдела комитета финансов. Связи организации с Петербургом на этом не заканчиваются: директором российского подразделения Calvert 22 Foundation в 2014–2015 годах был экс-главред «Эха Москвы в Петербурге» Валерий Нечай.

Генпрокуратура России признала деятельность британской неправительственной организации Calvert 22 Foundation* нежелательной на территории РФ. Ведомство сообщило об этом 1 августа на своем официальном сайте.

Calvert 22 Foundation занимался продвижением современной культуры стран нового Востока (России, Восточной Европы, Балкан, Средней Азии), в том числе выпускал журнал The Calvert Journal. Одним из инициаторов его создания был экс-министр финансов и нынешний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Организация сотрудничала с Эрмитажем, СПбГУ и МГУ, а банк ВТБ был ее спонсором до 2017 года.

После 24 февраля организация выступила против боевых действий на Украине и приостановила свою работу «в связи с принятием ряда ограничительных законов в России, направленных против СМИ».