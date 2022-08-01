Свежеотремонтированную дорогу в Кудрово превращают в полосу с бетонными «препятствиями»

Областные дорожники вышли на тропу войны с перегруженными бетономешалками, которые уже успели изгадить совсем свежий ремонт во Всеволожском районе. В борьбе за чистый асфальт они вооружились камерами.
Свежеотремонтированная дорога между Кудрово и деревней Старая постепенно превращается в россыпь кочек из застывшего бетона, сообщили «Фонтанке» 1 августа в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти. Перегруженные в погоне за прибылью автобетоносмесители, выезжая с местных заводов, «сбрасывают балласт» на подъеме у перекрестка с Колтушским шоссе, а вдобавок ломают кромку нового асфальта.
Дорожный комитет Ленобласти
По подсчетам «Ленавтодора», на всем протяжении дороги бетон отгружают минимум пять заводов. С них ежедневно выезжают несколько десятков миксеров, оставляя за собой бетонный след на свежем асфальте. Ремонт трассы между Кудрово и Старой вышел на финишную прямую: там уложили выравнивающий слой асфальта, сделали пешеходную дорожку в деревне, установили новые остановки и приступили к укладке верхнего слоя покрытия. Но прежде чем продолжать работы, дорожники должны счистить все бетонные плюхи, оставленные миксерами.
Для фиксации этих нарушений на участке установили специальную камеру, которая фиксирует номера бетономешалок. «Ленавтодор» передает данные в полицию, и это позволяет выносить административные постановления о загрязнении проезжей части. Штраф на юрлицо составляет до 300 тысяч рублей.