Свежеотремонтированную дорогу в Кудрово превращают в полосу с бетонными «препятствиями»

Областные дорожники вышли на тропу войны с перегруженными бетономешалками, которые уже успели изгадить совсем свежий ремонт во Всеволожском районе. В борьбе за чистый асфальт они вооружились камерами.



Свежеотремонтированная дорога между Кудрово и деревней Старая постепенно превращается в россыпь кочек из застывшего бетона, сообщили «Фонтанке» 1 августа в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти. Перегруженные в погоне за прибылью автобетоносмесители, выезжая с местных заводов, «сбрасывают балласт» на подъеме у перекрестка с Колтушским шоссе, а вдобавок ломают кромку нового асфальта.