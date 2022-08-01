    Пробки

    4/10

    usd62.05eur63.25
    Что происходит в СербииFan-id и футбол - кто лишний?Валюту не снять еще полгодаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Мультимедийная заметка

    Легко ли рассмешить петербуржцев? Клоун поделился секретами мастерства

    452

    В честь Международной недели клоуна, которая проходит каждый год с 1 по 7 августа, Анатолий Окулов, артист шоу «Одиссея», рассказал, почему не носит красный нос и как превращает зрителей в супергероев.

    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, что «Одиссея» — водный мюзикл, который сейчас показывают в Цирке на Фонтанке. Анатолий выходит на сцену в образе клоуна Итакия. Ловит на острую вилку во рту апельсины, летящие с трибуны, поливает хохочущих детей из водного пистолета, а родителей заставляет брызгать водой изо рта.

    — Как изменился клоун в современном цирке?

    — Мы сняли красные носы и маски, потому что поняли: клоун — это не образ, который ты на себя надеваешь. Это тот, кто сидит у тебя внутри. Клоуном не становятся, это клоун выбирает быть тобой. Поэтому зачем что-то на себя надевать? Нужно просто быть собой. И тогда твои эмоции, жесты становятся естественными, не наигранными, не пластмассовыми — они понятны и доступны зрителю.

    ПоделитьсяПоделиться

    — Вы много импровизируете во время шоу?

    — Мы с партнером не работаем с подсадными утками, только с людьми из зала. Это и есть элемент нашей импровизации. Мы создаем смешную ситуацию, в которую окунаем человека. Наша задача в этот момент — просто находиться рядом и посмеяться. Не высмеять человека — ни в коем случае, — а сделать из него супергероя, но так, чтобы было очень смешно для всех.

    — Как вам петербургские зрители — они готовы идти на контакт?

    — Вроде бы сначала сидят все такие скованные. Но когда ты делаешь первую репризу (а у меня одна из первых — апельсины), после этого «кунг-фу» у них нет ни одного шанса остаться равнодушными. Обаяние, мастерство и его величество трюк — благодаря этой комбинации ты располагаешь к себе публику. Она уже хочет быть сопричастной тому, что ты делаешь.

    Задача клоуна Итакия — вовлекать зрителей в происходящее, но основная сюжетная линия шоу — это все же приключения Одиссея. Главный герой путешествует по морским волнам прямо на манеже: его на время представления наполняют 138 тоннами воды. В шоу есть уникальная музыка и сложные вокальные партии, фонтаны и лазерные лучи, выступления акробатов и гимнастов, номера с роликовыми коньками и огнем. А еще — экзотические животные: шимпанзе, павианы, дикобразы, попугаи, морские котики. Купить билет на представление можно здесь.

    В Цирке на Фонтанке зрители могут не только насладиться мастерством артистов, но и прикоснуться к истории, ведь это старейший каменный цирк России! В 2022 году он будет праздновать свое 145-летие — событие обязательно отметят.

    Материал подготовлен специально для Большого Санкт-Петербургского государственного цирка.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний