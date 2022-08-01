Легко ли рассмешить петербуржцев? Клоун поделился секретами мастерства

В честь Международной недели клоуна, которая проходит каждый год с 1 по 7 августа, Анатолий Окулов, артист шоу «Одиссея», рассказал, почему не носит красный нос и как превращает зрителей в супергероев.

Напомним, что «Одиссея» — водный мюзикл, который сейчас показывают в Цирке на Фонтанке. Анатолий выходит на сцену в образе клоуна Итакия. Ловит на острую вилку во рту апельсины, летящие с трибуны, поливает хохочущих детей из водного пистолета, а родителей заставляет брызгать водой изо рта.

— Мы сняли красные носы и маски, потому что поняли: клоун — это не образ, который ты на себя надеваешь. Это тот, кто сидит у тебя внутри. Клоуном не становятся, это клоун выбирает быть тобой. Поэтому зачем что-то на себя надевать? Нужно просто быть собой. И тогда твои эмоции, жесты становятся естественными, не наигранными, не пластмассовыми — они понятны и доступны зрителю.

— Мы с партнером не работаем с подсадными утками, только с людьми из зала. Это и есть элемент нашей импровизации. Мы создаем смешную ситуацию, в которую окунаем человека. Наша задача в этот момент — просто находиться рядом и посмеяться. Не высмеять человека — ни в коем случае, — а сделать из него супергероя, но так, чтобы было очень смешно для всех.

— Как вам петербургские зрители — они готовы идти на контакт?



— Вроде бы сначала сидят все такие скованные. Но когда ты делаешь первую репризу (а у меня одна из первых — апельсины), после этого «кунг-фу» у них нет ни одного шанса остаться равнодушными. Обаяние, мастерство и его величество трюк — благодаря этой комбинации ты располагаешь к себе публику. Она уже хочет быть сопричастной тому, что ты делаешь.



Задача клоуна Итакия — вовлекать зрителей в происходящее, но основная сюжетная линия шоу — это все же приключения Одиссея. Главный герой путешествует по морским волнам прямо на манеже: его на время представления наполняют 138 тоннами воды. В шоу есть уникальная музыка и сложные вокальные партии, фонтаны и лазерные лучи, выступления акробатов и гимнастов, номера с роликовыми коньками и огнем. А еще — экзотические животные: шимпанзе, павианы, дикобразы, попугаи, морские котики. Купить билет на представление можно здесь.

