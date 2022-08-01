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    Санкции и контрсанкции

    Россия включила в «стоп-лист» 39 граждан Великобритании. В их числе экс-премьер Кэмерон

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    Россия расширила «стоп-лист» для граждан Великобритании, включив в него 39 человек, среди которых политики, журналисты и предприниматели. Об этом 1 августа сообщается на сайте МИД РФ.

    В числе граждан Соединённого Королевства, оказавшихся под санкциями, экс-премьер страны Дэвид Кэмерон, лидер Лейбористской партии Кир Стармер, редактор военных новостей газеты Guardian Дэн Саббах, глава новостной службы корпорации «Би-Би-Си» Джонатан Манро и другие.

    Включённые в список граждане Великобритании, отмечает МИД, «способствуют враждебному курсу Лондона», который нацелен на «демонизацию» России и её международную изоляцию.

    «Выбор в пользу конфронтации — это осознанное решение британского политистеблишмента, на котором и лежит вся ответственность за последствия», — добавили в ведомстве.

    Работа над расширением российского «стоп-листа», сообщили в министерстве, будет продолжена.

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