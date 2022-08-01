«Пройти по следам Достоевского в Петербурге». Папа Римский собирается приехать в Россию

Папа Римский Франциск надеется посетить Россию весной 2023 года. Об этом 1 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на поддерживающего с ним контакт председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.



«Он сказал мне, что в отставку он не пойдет до тех пор, пока не посетит Россию. Папа Римский выразил уверенность, что приедет в нашу страну. Россию он особо выделил», — цитирует Севастьянова агентство.

