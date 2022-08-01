«Пройти по следам Достоевского в Петербурге». Папа Римский собирается приехать в Россию

Папа Римский Франциск надеется посетить Россию весной 2023 года. Об этом 1 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на поддерживающего с ним контакт председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.
«Он сказал мне, что в отставку он не пойдет до тех пор, пока не посетит Россию. Папа Римский выразил уверенность, что приедет в нашу страну. Россию он особо выделил», — цитирует Севастьянова агентство.
По информации РИА Новости, папа Франциск собирается приехать в Москву и Петербург. Кроме того, он планирует посетить несколько православных святынь, сходить в Третьяковскую галерею и пройти по следам Достоевского в Петербурге.
Ранее понтифик заявил о своем возможном отречении от престола из-за проблем со здоровьем. 85-летний Франциск передвигается в кресле-каталке и страдает от артроза.