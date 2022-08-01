    Пробки

    5/10

    usd61.31eur62.57
    Что происходит в СербииFan-id и футбол - кто лишний?Валюту не снять еще полгодаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Вода растеклась у дома на проспекте Просвещения. В зону затопления попали машины

    1188
    обсудить

    Прорыв трубы произошел в Калининском районе Петербурга. Часть машин оказалась в зоне затопления.

    Холодная вода растеклась в понедельник, 1 августа, у дома 84/1 по проспекту Просвещения. К месту аварии отправились сотрудники ГУП «Водоканал».

    «В результате обследования бригадой предприятия выявлено технологическое нарушение на сети диаметром 150 мм. Сейчас специалисты занимаются локализацией вытекания», — сообщили в пресс-службе предприятия.

    Все абоненты, добавили там, обеспечены холодным водоснабжением.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0