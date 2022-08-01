Вода растеклась у дома на проспекте Просвещения. В зону затопления попали машины

Прорыв трубы произошел в Калининском районе Петербурга. Часть машин оказалась в зоне затопления.
Холодная вода растеклась в понедельник, 1 августа, у дома 84/1 по проспекту Просвещения. К месту аварии отправились сотрудники ГУП «Водоканал».
«В результате обследования бригадой предприятия выявлено технологическое нарушение на сети диаметром 150 мм. Сейчас специалисты занимаются локализацией вытекания», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Все абоненты, добавили там, обеспечены холодным водоснабжением.