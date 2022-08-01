Лодка с пятью рыбаками перевернулась в Белом море. До берега смогли доплыть двое

Лодка с пятью рыбаками перевернулась в Кандалакшском заливе в Мурманской области 1 августа. Двоих выживших заметила супружеская пара из Зеленоборского и вызвала спасателей.
Спасшиеся рыбаки находились на острове Волей губы Воронья, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Мужчины пояснили, что впятером рыбачили на металлической лодке с мотором, которая перевернулась. Два человека доплыли до берега самостоятельно, еще одного нашли без признаков жизни. Спасатели начали поиски еще двоих пропавших, которых позже обнаружили в акватории губы Вороньей Кандалакшского залива Белого моря.
Погибшие 1992 и 1998 годов рождения. Следственный комитет начал проверку.