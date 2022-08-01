Мужчина устроил потоп в московском храме Христа Спасителя

Мужчина устроил потоп в храме Христа Спасителя в Москве. Смелости затопить два подземных этажа ему добавил алкоголь.



Инцидент произошел в минувшую пятницу в четвертом часу ночи, пишет 1 августа РИА Новости источник в правоохранительных органах. Мужчина смог пробраться в храм через разбитое стекло. Затем он пустил воду через пожарные рукава и затопил два этажа, в которых размещаются библиотека и кабинет администрации.



Злоумышленника задержали сотрудники ЧОП и передали полиции. Выяснилось, что он был неоднократно судим и проходил принудительное лечение.

