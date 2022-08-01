Водителей подвинули на Полюстровском, Луначарского и других улицах. Большая Морская ограничена на два года

В первые дни августа различные работы изменят схему движения транспорта в шести районах Петербурга. Самое долгое ограничение ждет Адмиралтейский район, оно продлится более двух лет.



С 1 августа 2022 года по 15 октября 2024 года ограничен проезд по Большой Морской улице на участке от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там установлены временные ограждения.