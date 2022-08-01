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    Водителей подвинули на Полюстровском, Луначарского и других улицах. Большая Морская ограничена на два года

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    В первые дни августа различные работы изменят схему движения транспорта в шести районах Петербурга. Самое долгое ограничение ждет Адмиралтейский район, оно продлится более двух лет.

    С 1 августа 2022 года по 15 октября 2024 года ограничен проезд по Большой Морской улице на участке от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там установлены временные ограждения.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С этого же дня ограничено движение по проспекту Луначарского от Гражданского проспекта до улицы Руставели. Там идет реконструкция инженерных сетей. Ограничения продлятся до 15 августа. Аналогичные работы с 3 августа по 16 сентября ограничат проезд по Полюстровскому проспекту — от Менделеевской улицы до Чичуринского переулка.

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    В Невском районе реконструкция инженерных сетей с 1 по 30 августа перекрыла движение по улице Бадаева от улицы Ворошилова до улицы Джона Рида. Объехать ограничения можно по проспекту Пятилеток, улицам Джона Рида, Бадаева и Коллонтай.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А в Приморском районе с 1 по 14 августа из-за временных ограждений ограничено движение по Лисьеносовскому путепроводу в составе Приморского шоссе, который расположен в поселке Лисий Нос.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Со 2 августа по 15 сентября ограничат движение на перекрестке Санкт-Петербургского шоссе и Ропшинского шоссе в городе Петергофе. Там реконструируют светофор.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 3 августа по 13 сентября из-за реконструкции инженерных сетей изменится схема движения в центре Петербурга. Будет ограничен проезд по проспекту Бакунина от Исполкомской улицы до Синопской набережной.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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