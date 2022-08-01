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    Вечер трудного дня в Купчино. Дамы бьют стёкла в трамвае, велосипедист громит Volkswagen

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    Жители Фрунзенского района вымещают гнев на транспортных средствах. В течение 10 минут на одной улице были разбиты стёкла у трамвая и частного автомобиля.

    Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти первого августа, накануне около 22.53 на Бухарестской улице пассажирки отрабатывали удары по стеклу трамвая. Работали в семейной связке мать и 20-летняя дочь. Водитель нажал на тревожную кнопку. На остановке буйных петербурженок встретили сотрудники Росгвардии.

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    Через 10 минут на Бухарестской тонкости парковки обсуждали велосипедист и владелец Volkswagen. От слов быстро перешли к тумакам. Велосипедист явно доминировал. Используя велосипед, он поцарапал легковушку, разбил боковое и лобовое стёкла.

    Фото: Главное управление Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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    «Очевидцы конфликта обратились за помощью к проезжавшему наряду вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали хулигана, но перед разбирательством его пришлось отдать медработникам скорой помощи», — добавили в Росгвардии.

    Фото: Главное управление Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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