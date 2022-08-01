Вечер трудного дня в Купчино. Дамы бьют стёкла в трамвае, велосипедист громит Volkswagen

Жители Фрунзенского района вымещают гнев на транспортных средствах. В течение 10 минут на одной улице были разбиты стёкла у трамвая и частного автомобиля.



Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти первого августа, накануне около 22.53 на Бухарестской улице пассажирки отрабатывали удары по стеклу трамвая. Работали в семейной связке мать и 20-летняя дочь. Водитель нажал на тревожную кнопку. На остановке буйных петербурженок встретили сотрудники Росгвардии.