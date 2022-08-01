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    Путин заявил, что западные страны санкциями против России «выбросили на помойку» принципы ВТО

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    Западные страны «выбросили на помойку» принципы Всемирной торговой организации (ВТО), когда ввели санкции против России. Об этом заявил 1 августа президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в металлургической отрасли.

    По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, «политиков не интересует снижение качества жизни рядовых граждан в Европе». «Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации, — они просто выброшены на помойку»,— сказал президент в ходе совещания.

    Путин отметил, что Россия всегда будет надёжным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнёров, и подчеркнул, что с недружественными странами работать себе в ущерб страна не будет.

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