Путин заявил, что западные страны санкциями против России «выбросили на помойку» принципы ВТО

Западные страны «выбросили на помойку» принципы Всемирной торговой организации (ВТО), когда ввели санкции против России. Об этом заявил 1 августа президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в металлургической отрасли.



По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, «политиков не интересует снижение качества жизни рядовых граждан в Европе». «Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации, — они просто выброшены на помойку»,— сказал президент в ходе совещания.