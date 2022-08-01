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    Мужчинам на заметку. Суд отказался взыскивать с петербурженки деньги, которые ей подарил бывший

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    Калининский районный суд Петербурга отказал местному жителю в иске о взыскании денег с бывшей партнерши, которые мужчина добровольно переводил ей во время отношений. Об этом 1 августа сообщила объединенная пресс-служба судов города.

    Стороны разбирательства, Михаил Панев и Надежда Кленова, состояли в близких отношениях с 2016 по 2018 год. В пресс-службе уточняют, что они «иногда ночевали вместе, было так называемое гостевое сожительство, но совместного хозяйства не вели». Некоторые бытовые вопросы Панев и Кленова решали совместно: переводили друг другу деньги и совершали общие покупки. По словам Кленовой, она закончила отношения после того, как узнала о любовной связи Панева на стороне.

    Мужчина попросил суд взыскать с Кленовой 130 тыс. рублей. В иске он заявил, что перевел на банковские карты бывшей партнерши 192,9 тыс. рублей, а вернула она ему только 62,3 тыс.

    Суд заявил, что «добровольный перевод денежных средств в период близких отношений между сторонами не предполагает их возврат в случае прекращения указанных отношений», а доказательств обратного в материалах дела представлено не было. В иске Паневу было отказано.

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