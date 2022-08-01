Мужчинам на заметку. Суд отказался взыскивать с петербурженки деньги, которые ей подарил бывший

Калининский районный суд Петербурга отказал местному жителю в иске о взыскании денег с бывшей партнерши, которые мужчина добровольно переводил ей во время отношений. Об этом 1 августа сообщила объединенная пресс-служба судов города.



Стороны разбирательства, Михаил Панев и Надежда Кленова, состояли в близких отношениях с 2016 по 2018 год. В пресс-службе уточняют, что они «иногда ночевали вместе, было так называемое гостевое сожительство, но совместного хозяйства не вели». Некоторые бытовые вопросы Панев и Кленова решали совместно: переводили друг другу деньги и совершали общие покупки. По словам Кленовой, она закончила отношения после того, как узнала о любовной связи Панева на стороне.