Мужчинам на заметку. Суд отказался взыскивать с петербурженки деньги, которые ей подарил бывший

Калининский районный суд Петербурга отказал местному жителю в иске о взыскании денег с бывшей партнерши, которые мужчина добровольно переводил ей во время отношений. Об этом 1 августа сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Стороны разбирательства, Михаил Панев и Надежда Кленова, состояли в близких отношениях с 2016 по 2018 год. В пресс-службе уточняют, что они «иногда ночевали вместе, было так называемое гостевое сожительство, но совместного хозяйства не вели». Некоторые бытовые вопросы Панев и Кленова решали совместно: переводили друг другу деньги и совершали общие покупки. По словам Кленовой, она закончила отношения после того, как узнала о любовной связи Панева на стороне.
Мужчина попросил суд взыскать с Кленовой 130 тыс. рублей. В иске он заявил, что перевел на банковские карты бывшей партнерши 192,9 тыс. рублей, а вернула она ему только 62,3 тыс.
Суд заявил, что «добровольный перевод денежных средств в период близких отношений между сторонами не предполагает их возврат в случае прекращения указанных отношений», а доказательств обратного в материалах дела представлено не было. В иске Паневу было отказано.