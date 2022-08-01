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    Mitsubishi «споткнулся» об отбойник на Киевском шоссе под Гатчиной. Погиб пассажир

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    Тяжелое ДТП с «перевертышем» произошло 31 июля на федеральной трассе в Гатчинском районе Ленобласти. Один человек получил смертельные травмы.

    В 5:33 воскресенья на 49-м километре автодороги Р-23 Петербург — Псков 43-летний житель Гатчинского района на автомобиле Mitsubishi Carisma 1998 года выпуска, принадлежащем 23-летнему парню, не справился с управлением и врезался в отбойник, стало известно «Фонтанке» 1 августа. После этого машина опрокинулась.

    В результате аварии на месте погиб пассажир «Митсубиши» — 46-летний житель Тихвина. По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водитель автомобиля в 2022 году дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

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