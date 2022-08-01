В Москве скончался последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин

Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин скончался на 85 году жизни в Москве. Об этом 1 августа пишет РИА Новости со ссылкой на источник.



В 1983 году Бакатин стал инспектором в ЦК КПСС, а в 1988-м президент СССР Михаил Горбачев предложил ему должность министра внутренних дел. В 1991 году Бакатин был одним из кандидатов на выборах президента РСФСР. 23 августа 1991 года по настоянию Ельцина президент СССР Михаил Горбачёв и президенты союзных республик в ходе встречи в Кремле предложили Вадиму Бакатину возглавить КГБ СССР для его реорганизации и реформирования. Бакатин с санкции Горбачёва передал США схемы прослушивания нового здания посольства в Москве.

