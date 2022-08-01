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    В Москве скончался последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин

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    Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин скончался на 85 году жизни в Москве. Об этом 1 августа пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

    В 1983 году Бакатин стал инспектором в ЦК КПСС, а в 1988-м президент СССР Михаил Горбачев предложил ему должность министра внутренних дел. В 1991 году Бакатин был одним из кандидатов на выборах президента РСФСР. 23 августа 1991 года по настоянию Ельцина президент СССР Михаил Горбачёв и президенты союзных республик в ходе встречи в Кремле предложили Вадиму Бакатину возглавить КГБ СССР для его реорганизации и реформирования. Бакатин с санкции Горбачёва передал США схемы прослушивания нового здания посольства в Москве.

    6 ноября 1991 года Вадим Бакатин был назначен руководителем Межреспубликанской службы безопасности — МСБ и проработал на этом посту до 15 января 1992 года.

    Похоронят Вадима Бакатина на Троекуровском кладбище.

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