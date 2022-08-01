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    Скутерист разбился, улетев в кювет под Петербургом

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    Смертельное ДТП произошло вечером 31 июля во Всеволожском районе Ленобласти. Полет с дороги и встреча с препятствием стали фатальными для водителя скутера.

    Авария случилась в 21:25 воскресенья на 12-м километре автодороги 41К-179 Осиновая Роща — «Магистральная», стало известно «Фонтанке» 1 августа. 53-летний житель Агалатово, двигаясь на скутере без номера от деревни Касимово в сторону Лупполово, не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в препятствие.

    В результате мужчина погиб на месте. За нарушения ПДД скутерист ранее не привлекался.

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