Скутерист разбился, улетев в кювет под Петербургом

Смертельное ДТП произошло вечером 31 июля во Всеволожском районе Ленобласти. Полет с дороги и встреча с препятствием стали фатальными для водителя скутера.
Авария случилась в 21:25 воскресенья на 12-м километре автодороги 41К-179 Осиновая Роща — «Магистральная», стало известно «Фонтанке» 1 августа. 53-летний житель Агалатово, двигаясь на скутере без номера от деревни Касимово в сторону Лупполово, не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в препятствие.
В результате мужчина погиб на месте. За нарушения ПДД скутерист ранее не привлекался.