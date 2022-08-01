«Ъ»: Суды РФ начали освобождать граждан Украины вместо депортации

В июне стало известно, что в подмосковном ЦВСИГ содержалось 113 граждан Украины, которых должны были выслать из-за нарушений миграционного законодательства. Из-за проведения военной операции пересечение границы этими иностранцами оказалось невозможным. Об этом 1 августа сообщает «Коммерсантъ» , ссылаясь на письменный ответ столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Суды в России начали отменять решения о выдворении украинских граждан из-за невозможности их исполнения. Речь идёт о людях, которые находятся в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).

При этом те украинцы, у которых нет нужных для пересечения границы документов, даже не могут их оформить, поскольку консульства Украины в России закрыты. В ФССП добавили, что рассматривается вопрос о прекращении исполнения решений в части принудительного выдворения.

По словам собеседника издания из Московской Хельсинкской группы (МХГ), представители ведомства действительно направили заявления по всем украинским гражданам.

По данным МХГ, с 1 июля из подмосковного ЦСВИГ в Сахарово освободили 21 гражданина Украины. Им отменили административное наказание в виде выдворения, но оставили штраф до семи тыс. рублей. Десять украинцев получили отказ. В петербургском ЦВСИГ отпустили 30 украинцев из 40.