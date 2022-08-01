    Пробки

    3/10

    usd61.31eur62.57
    Covid возвращаетсяАтака на СевастопольПарад ВМФОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Ъ»: Суды РФ начали освобождать граждан Украины вместо депортации

    3047
    обсудить

    Суды в России начали отменять решения о выдворении украинских граждан из-за невозможности их исполнения. Речь идёт о людях, которые находятся в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).

    В июне стало известно, что в подмосковном ЦВСИГ содержалось 113 граждан Украины, которых должны были выслать из-за нарушений миграционного законодательства. Из-за проведения военной операции пересечение границы этими иностранцами оказалось невозможным. Об этом 1 августа сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на письменный ответ столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

    При этом те украинцы, у которых нет нужных для пересечения границы документов, даже не могут их оформить, поскольку консульства Украины в России закрыты. В ФССП добавили, что рассматривается вопрос о прекращении исполнения решений в части принудительного выдворения.

    По словам собеседника издания из Московской Хельсинкской группы (МХГ), представители ведомства действительно направили заявления по всем украинским гражданам.

    По данным МХГ, с 1 июля из подмосковного ЦСВИГ в Сахарово освободили 21 гражданина Украины. Им отменили административное наказание в виде выдворения, но оставили штраф до семи тыс. рублей. Десять украинцев получили отказ. В петербургском ЦВСИГ отпустили 30 украинцев из 40.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0