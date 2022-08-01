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    «Киа» с московскими номерами сбила школьника из Старой Руссы в центре Петербурга и скрылась

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    Полиция Центрального района ищет водителя машины, которая на углу Невского и Казанской сбила 16-летнего туриста.

    ДТП произошло накануне за 20 минут до полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 августа. По предварительной информации, девятиклассник из Старой Руссы вместе с матерью переходил дорогу у дома 2 по Казанской улице, когда «Киа Рио» с номерами 97-го региона наехала на него. Автомобиль после этого уехал, а подростку вызвали скорую.

    Медики увезли пострадавшего в больницу имени Раухфуса в состоянии средней тяжести. В стационаре у пациента зафиксировали травму правой ноги.

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