«Киа» с московскими номерами сбила школьника из Старой Руссы в центре Петербурга и скрылась

Полиция Центрального района ищет водителя машины, которая на углу Невского и Казанской сбила 16-летнего туриста.
ДТП произошло накануне за 20 минут до полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 августа. По предварительной информации, девятиклассник из Старой Руссы вместе с матерью переходил дорогу у дома 2 по Казанской улице, когда «Киа Рио» с номерами 97-го региона наехала на него. Автомобиль после этого уехал, а подростку вызвали скорую.
Медики увезли пострадавшего в больницу имени Раухфуса в состоянии средней тяжести. В стационаре у пациента зафиксировали травму правой ноги.