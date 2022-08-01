Как художница и физик-теоретик вложились в золото и что из этого вышло

Высокие темпы инфляции и скромные проценты по депозитам многих заставляют задуматься о дополнительных способах заработка и возможностях сохранить сбережения. Фондовый рынок с этой точки зрения выглядит очень привлекательным. Тем более сегодня, чтобы зарабатывать на бирже, не нужно быть профессиональным финансистом или экономистом. Говорят, успехами здесь может похвастать даже бабушка. Главное — решиться и начать. Только вот с чего?
Во что инвестировать, сколько денег вложить и как не прогореть? И почему в кризис все вспоминают про золото? Ответы на эти вопросы — в историях двух пользователей социальной сети для инвесторов «Пульс»: одна — типичный гуманитарий, другой — технарь. У них нет финансового образования. Каждый самостоятельно проложил свой инвестиционный путь и теперь готов поделиться реальным опытом с новичками.
История художника Ольги, которая втянула в инвестиции всю семью
Первый грамм золота как озарение
Когда Ольга начала с зарплаты покупать золото в банке, ее близкие были сильно удивлены. Она призналась, что тогда еще и сама не понимала, что стала долгосрочным инвестором и чисто интуитивно разработала свой первый инвестиционный план. Было это еще в начале нулевых.
— Решение инвестировать в драгоценные металлы было как озарение — я пошла покупать. Открыла металлический счет и приобрела первый грамм золота за 511 рублей. И это было так интересно — ведь теперь у меня был маленький̆, пусть и виртуальный, но слиток. Тогда я четко для себя решила, что буду пополнять счет по мере возможности.
Времена меняются: теперь все проще
Ольга быстро втянулась. Начала искать специализированную литературу и пыталась вникнуть в то, как живет и функционирует фондовый рынок. К покупке палладия, который, по прогнозам аналитиков, должен был дорожать в будущем, она подключила и мужа.
Сейчас ее портфель стал гораздо разнообразней: она предпочитает вкладывать деньги в облигации, акции и фонды. Ольга признается, что с каждой зарплаты идет не за новой помадой, а за акцией. Для нее это способ не только накопить капитал на будущее, но и получать стабильный пассивный доход со своих активов.
Правда, сейчас уже и ходить никуда не надо: все операции с инвестициями она проводит в телефоне. А ведь раньше за выгодным курсом ей в буквальном смысле приходилось бегать.
— Когда я начинала, интернет еще не был так широко доступен. Сейчас инвестировать стало намного легче и интереснее: информации море, есть обучающие курсы, все котировки можно отслеживать онлайн, а операции по покупке совершать в мобильном приложении, потратив 5 секунд. Уже не надо стоять в очередях в банке. У меня был случай, когда курс вырос, пока я бежала в кассу. Я села на скамейку неподалеку и ждала, пока он снова снизится. Теперь-то я знаю, что тогда «поставила заявку в стакан», если говорить на языке инвестора.
Не надо бояться инвестировать
Оглядываясь назад, Ольга говорит, что на начальном этапе ее ошибкой была нерешительность: «надо было брать больше и не сомневаться». Еще на собственном опыте она поняла, что для инвестирования не обязательно нужна крупная сумма. Вы можете и с одной акции, и со 100 рублей стартовать.
Кроме того, опыт показал, что какую-то часть сбережений следовало держать на вкладе в кэше для экстренных ситуаций. В 2015 году Ольге потребовалась срочная операция, и она продала все свои активы в драгметаллах. Она до сих пор называет это своей самой большой ошибкой. «Даже считать не хочу, сколько у меня могло бы быть на счетах, если бы тогда я не отступила от своей̆ цели и плана», — признается она.
Сейчас она формирует новый инвестиционный портфель на платформе «Тинькофф Инвестиции» — и у нее очень много планов и стратегий:
— Реально только очень ленивый человек не сможет стать инвестором сегодня. Мне 46, и я в эту историю втянула уже всю свою семью — и сына, и сестру, и маму. Теперь мама хвалится своим зеленым портфелем.
Ольга рада, что однажды попробовала инвестировать сама и помогла разобраться в фондовом рынке родным. Теперь у них тоже есть возможность получать дополнительный доход.
История физика, который за несколько лет на бирже вышел на уровень миллионных портфелей
Владиславу Щенникову (ник в соцсети для инвесторов «Пульс» — afr0d9) 29 лет, он физик. Его работа никогда не была связана с финансами. Интерес к инвестициям он проявил еще в детстве: в 12 лет попросил родителей открыть для него первый вклад, чтобы «деньги не лежали без дела».
Полгода подготовки и 250 000 для старта
Владислав на фондовом рынке 4,5 года. Его основной целью изначально было получение прибыли, а в перспективе — постоянный пассивный доход, который позволит уйти с основной работы. Перед тем, как зайти на биржу, он полгода следил за котировками, изучал специализированную литературу и пришел на рынок с инвестиционным планом и 250 000 рублей. Он готов был рисковать.
— Первая моя стратегия основывалась на диверсификации: купил различные активы в разных пропорциях. Выбрал 5 компаний из нескольких секторов экономики и приобрел у каждой акций на 50 000 рублей. Я был уверен, что в любом случае заработаю. Ведь маловероятно, что они обанкротятся все.
Никуда без золота, особенно в кризис
В первом же портфеле удачливого новичка были акции золотодобывающей компании. И именно с золотом связан его самый большой успех на рынке. В мае 2020 года на спаде первой волны коронавируса он начал скупать акции золотодобывающих компаний и уже через четыре месяца смог удвоить свои вложения. Эту сделку Владислав называет теперь самой быстрой и выгодной за все 4 года на бирже.
— Есть такие активы, которые в кризисные времена растут, пока все остальное падает. Золото как раз из их числа. Поэтому в моем портфеле есть определенная доля акций золотодобывающих компаний. В стабильное время у меня растет основной портфель и дает мне прибыль, а в кризисных ситуациях, когда он теряет в цене, наоборот: начинает расти золото. Так уж сложилось исторически. Возможно, люди на подсознательном уровне думают, что если случится какой-то глобальный финансовый катаклизм и денежная система рухнет, именно золото, как в древние времена, станет первой заменой деньгам.
Как научиться инвестировать: советы новичкам
На сегодняшний день Владислав не только продолжает собирать портфель, но и помогает коллегам и друзьям начать инвестировать, советуя активы, на которые стоит обратить внимание. В общей сложности сумма, которую вложил Владислав, составляет 4 миллиона рублей. Он продолжает учиться, составляет собственные прогнозы и делится знаниями и опытом на площадке социальной сети для инвесторов «Пульс» от «Тинькофф Инвестиций».
Он говорит, что торговать успешнее, чем многие другие, ему помогает холодная голова. Когда Владислав потерял полмиллиона рублей на нефтяных фьючерсах, то расстраивался десять минут, а потом признался себе, что плохо подготовился, сел анализировать ошибки и исправлять стратегию.
— Самая большая ошибка новичков, которые хотят на фондовом рынке именно трейдить и зарабатывать, — это самонадеянность. Они прочитают пару статей и думают, что теперь знают, как устроен рынок. Но в результате теряют деньги. Поэтому я бы посоветовал новичкам посидеть, почитать, понаблюдать за рынком, а торговать начинать с небольших сумм. И уж точно не вкладывать все свободные средства. Высокодоходная деятельность всегда более рискованная.
Как «Тинькофф Инвестиции» будут разыгрывать золотые слитки
Золото во все времена остается надежным и эффективным инструментом сбережения средств. Стоимость золотых активов в долгосрочной перспективе растет. Героиня из первой истории купила свой первый грамм 20 лет назад за 511 рублей, текущая цена выросла почти в шесть раз и составляет более 3000 рублей.
С июня Тинькофф Инвестиции запустили акцию «Золотая лихорадка с Тинькофф»*, 1000 победителей которой выиграют золотой слиток весом от 5 до 250 граммов.
Для участия необходимо до 19 августа 2022 года включительно приобрести в «Тинькофф Инвестициях» активы, в основе которых лежат драгметаллы. Это могут быть, к примеру, акции золотодобывающих компаний, биржевое золото или серебро, фонды на золото — список большой. За каждые потраченные 1000 рублей инвестор получит билет, участвующий в розыгрыше. Подробности золотой акции на сайте «Тинькофф» в разделе «Тинькофф Инвестиции».
Ценные бумаги, инструменты рынка драгоценных металлов и другие финансовые инструменты, упомянутые в этом обзоре, приведены исключительно в информационных целях. Обзор не является инвестиционной идеей, советом, индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Весь текст дисклеймера.
*Организатор акции — АО «Тинькофф Банк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045–14050–100000, выдана ЦБ РФ. Сроки проведения акции с 1 июня по 20 августа. Розыгрыш призов пройдет 20 августа в прямом эфире. Доставку призов осуществляет организатор.
Подробнее об условиях акции можно прочитать здесь.