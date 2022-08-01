Как художница и физик-теоретик вложились в золото и что из этого вышло

Первый грамм золота как озарение



Когда Ольга начала с зарплаты покупать золото в банке, ее близкие были сильно удивлены. Она призналась, что тогда еще и сама не понимала, что стала долгосрочным инвестором и чисто интуитивно разработала свой первый инвестиционный план. Было это еще в начале нулевых.

— Решение инвестировать в драгоценные металлы было как озарение — я пошла покупать. Открыла металлический счет и приобрела первый грамм золота за 511 рублей. И это было так интересно — ведь теперь у меня был маленький̆, пусть и виртуальный, но слиток. Тогда я четко для себя решила, что буду пополнять счет по мере возможности.



Времена меняются: теперь все проще



Ольга быстро втянулась. Начала искать специализированную литературу и пыталась вникнуть в то, как живет и функционирует фондовый рынок. К покупке палладия, который, по прогнозам аналитиков, должен был дорожать в будущем, она подключила и мужа.

Сейчас ее портфель стал гораздо разнообразней: она предпочитает вкладывать деньги в облигации, акции и фонды. Ольга признается, что с каждой зарплаты идет не за новой помадой, а за акцией. Для нее это способ не только накопить капитал на будущее, но и получать стабильный пассивный доход со своих активов.



Правда, сейчас уже и ходить никуда не надо: все операции с инвестициями она проводит в телефоне. А ведь раньше за выгодным курсом ей в буквальном смысле приходилось бегать.



— Когда я начинала, интернет еще не был так широко доступен. Сейчас инвестировать стало намного легче и интереснее: информации море, есть обучающие курсы, все котировки можно отслеживать онлайн, а операции по покупке совершать в мобильном приложении, потратив 5 секунд. Уже не надо стоять в очередях в банке. У меня был случай, когда курс вырос, пока я бежала в кассу. Я села на скамейку неподалеку и ждала, пока он снова снизится. Теперь-то я знаю, что тогда «поставила заявку в стакан», если говорить на языке инвестора.

