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    Умер Билл Расселл — самый титулованный баскетболист в истории НБА

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    В США скончался самый титулованный игрок в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — американский центровой Билл Расселл. Его не стало на 89-м году жизни. Печальную новость сообщили вечером 31 июля на официальной странице легендарного баскетболиста в соцсетях.

    Билл Рассел является рекордсменом НБА по количеству завоёванных за карьеру титулов. Он стал одним из первых темнокожих игроков НБА, а позднее — первым темнокожим тренером в лиге.

    Всю свою спортивную карьеру Расселл выступал на позиции центрового за команду «Бостон Селтикс». Он 11 раз становился чемпионом НБА, пять раз признавался самым ценным игроком и 12 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА. Также он является победителем летних Олимпийских играх 1956 года, когда выводил сборную США в ранге капитана команды.

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