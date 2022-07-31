Остались рожки да ножки. В Купчино полностью сгорел «Форд»

Во Фрунзенском районе Петербурга в разгар празднования Дня ВМФ крупно не повезло владельцу автомобиля марки Ford. Его объятую пламенем машину тушили в десять пар рук, но спасти не смогли.

Информация о возгорании по адресу: Софийская улица, у дома 8, корпус 1 поступила на пульт дежурного в воскресенье, 31 июля, в 18:14, сообщили в региональном управлении МЧС. Легковой автомобиль марки Ford выгорел по всей площади.



Пожар потушили через 40 минут. Сведения о пострадавших не поступали, однако от машины ничего живого, к сожалению, не осталось.

