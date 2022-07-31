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    Остались рожки да ножки. В Купчино полностью сгорел «Форд»

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    Во Фрунзенском районе Петербурга в разгар празднования Дня ВМФ крупно не повезло владельцу автомобиля марки Ford. Его объятую пламенем машину тушили в десять пар рук, но спасти не смогли.

    Информация о возгорании по адресу: Софийская улица, у дома 8, корпус 1 поступила на пульт дежурного в воскресенье, 31 июля, в 18:14, сообщили в региональном управлении МЧС. Легковой автомобиль марки Ford выгорел по всей площади.

    Пожар потушили через 40 минут. Сведения о пострадавших не поступали, однако от машины ничего живого, к сожалению, не осталось.

    К ликвидации пожара привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава, уточнили в ведомстве спасателей.

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