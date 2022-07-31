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    Будет дождь, а потом потеплеет. Чего ждать от погоды в Петербурге в первую неделю августа

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    Первая неделя августа начнется в Петербурге с дождей. «Завтра циклон придёт, дождь будет. А в целом теплеет на неделе», — прокомментировал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Как сообщается на сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 августа во второй половине дня в городе на Неве ожидается дождь. Дневная температура достигнет +21... +23 градусов. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

    Во вторник, 2 августа, будет облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдет дождь, местами сильный, днем местами кратковременный. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться. Температура воздуха ночью опустится до +14... +16 градусов, днём +20... +22 градусов.

    3 августа ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. Ночью похолодает до +14... +16 градусов, но днём температура поднимется до +21... +23 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

    Согласно прогнозу Gismeteo, в четверг температура воздуха может прогреться до 25 градусов, а в пятницу до 28 градусов. Дождей не ожидается. Но к выходным погода снова будет портиться — в субботу воздух прогреется до 21 градуса, в воскресенье до +20.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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