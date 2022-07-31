СМИ: Финским магазинам придется временно закрываться зимой из-за дефицита электроэнергии

Магазинам в Финляндии, возможно, придется изменить график из-за дефицита электроэнергии, передает 31 июля РИА Новости со ссылкой на финские СМИ.
Не исключено, что торговым точкам в Суоми придется зимой поочередно закрываться на несколько часов, чтобы сократить потребление электроэнергии. «При похолодании возможны отключения электроэнергии на несколько часов», — сообщает оператор магистральных электросетей Fingrid. А значит, в торговых точках не смогут работать кассовые аппараты.
Рынок Финляндии — энергодефицитный примерно на 15%, дефицит покрывается в настоящее время из Швеции. Стать энергетически независимой стране позволит выход на полную мощность нового, третьего энергоблока АЭС «Олкилуото», который регулярно переносится и сейчас ожидается в декабре. Но министр экономики Финляндии Мика Линтиля уверен в позитивном развитии событий, что станция начнет выработку полной мощности 1600 МВт уже в сентябре.
Как и другие страны ЕС, Финляндия планирует провести в августе кампанию по энергосбережению среди домохозяйств.