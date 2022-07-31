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    Все станции петербургского метро после завершения парада работают в штатном режиме

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    Четыре станции Петербургского метрополитена, вход на которые 31 июля ограничивался в связи с проведением в городе Главного военно-морского парада, вновь работают в обычном режиме.

    По данным «Фонтанки», в 12:31 полностью была открыта станция «Спортивная — 2» (вход с Васильевского острова). В 13:30 сняли ограничения на «Адмиралтейской». «Василеостровская» начала работать в штатном режиме в 14:05. Станция «Невский проспект — 2» полностью доступна для пассажиров с 14:11.

    Ранее «Фонтанка» писала, что после окончания парада ВМФ для автомобилистов снова открыли Невский проспект.

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