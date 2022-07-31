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    На проспекте Обуховской Обороны автомобиль воткнулся в столб и остановил трамваи

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    Серьёзная авария на проспекте Обуховской Обороны утром 31 июля остановила движение электротранспорта. Об этом «Фонтанке» сообщают очевидцы.

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    «Авария на проспекте Обуховской Обороны, у дома 32. Автомобиль вылетел на газон у остановки общественного транспорта и врезался в столб. Обрыв контактной сети, трамваи встали в пробку», — рассказал читатель «Фонтанки».

    Как рассказали нашему изданию в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 10 часов у дома 51 по проспекту Обуховской Обороны произошла авария с участием «Ягуара» и «Хёндэ Солярис». В результате ДТП 33-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

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