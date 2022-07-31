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    Житель Колпино с винтовкой устроил охоту на соседей

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    Петербургская полиция задержала жителя Колпино, который решил скрасить вечер стрельбой по соседям из пневматической винтовки. Об этом 31 июля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    По данным пресс-службы, в ночь на субботу в полицию Колпинского района поступило сообщение от очевидца. Он рассказал, что во дворе дома 131 по улице Пролетарской мужчина стреляет из пневматики по людям. Прибывшие на место сотрудники задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний неработающий местный житель. У него изъяли винтовку и шарики к ней. Пострадавших нет, но как минимум двое людей обратились с заявлениями.

    «По данному факту возбуждено уголовное дело части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — рассказали в пресс-службе главка полиции.

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